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  • 18.09, 20:07

    Учения «Запад-2017»: Путин и Шойгу оценили действия военных

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>: Путин и Шойгу оценили действия военных

    Учения «Запад-2017»: Путин и Шойгу оценили действия военных

    Учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>: Путин и Шойгу оценили действия военных
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин и Сергей Шойгу понаблюдали за этапом учений «Запад-2017» на Лужском полигоне в Ленинградской области.

    Как отметил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, верховный главнокомандующий и министр обороны высоко оценили действия военных.

    Также Картаполов отметил, что размах сегодняшнего этапа учений был особенно большим — на фронте порядка 600 км войска одновременно выполняли задачи на трех полигонах. По словам командующего, задействованные в маневрах подразделения имеют высокий уровень подготовки и успешно выполняют поставленные задачи, несмотря на сложные погодные условия.

    По сценарию учений, боевики просочились через границу, а потом объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый для проведения терактов и диверсий. При этом, по легенде, бандиты захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников. Поэтому в учениях задействовали зенитные ракетные комплексы «Тунгуска», «Панцирь-С1» и «Стрела-1». На земле условного противника уничтожали с помощью артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и новейшей боевой машины поддержки танков «Терминатор». А с воздуха действия военных поддерживали фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52. На террористов был также выброшен десант. В результате бандиты были блокированы и уничтожены.

    смотретьУчения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»
    Учения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»
    Как отмечает «Интерфакс», Сергей Шойгу, наблюдая за учениями, поинтересовался у своих подчиненных, сколько иностранных атташе присутствует на маневрах. Ему ответили, что за действиями российских военных следят 95 иностранных представителей из 50 стран. «Интересуются», — отметил Путин.

    Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. В учениях задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, и 10 боевых кораблей.

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