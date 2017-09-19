На учениях «Запад-2017» бойцы ВДВ освободили аэродром от условных террористов

В Псковской области прошел очередной этап совместных учений России и Белоруссии
«Запад-2017». Наши десантники освободили полевой аэродром от условных террористов. Они высаживались в сложных погодных условиях из самолетов Ил-76.
После успешной атаки силы ВДВ отправились на специальный полигон, где с помощью артиллерийских орудий ликвидировали отступавших противников.
Алексей Наумец, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии: «В ходе практических действий использованы новейшие средства управления связи, средства навигации, беспилотные летательные аппараты».
В Калининградской области тактические учения провели подразделения Балтийского флота. На полигоне Правдинский прошли боевые стрельбы, в том числе с использованием танков и гранатомётов. Из них поразили вражескую технику.
Учения накануне провели и в Белоруссии. Танкисты Западного военного округа оборонялись от условных террористов на полигоне Борисовский. Технику тщательно замаскировали.
Российские подразделения также возвели земляные валы вдоль линии соприкосновения. Это позволило скрыть перемещение танков в засады. Цели поразили с расстояния больше полутора километров. Кроме того, разведчики отправились в тыл условного противника и обнаружили пункты управления, склады горючего и боеприпасов. Разведгруппа передала координаты объектов, после чего авиация и артиллерия уничтожили цели.
Завтра пройдет последний день совместных белорусско-российских учений «Запад-2017», в которых участвуют почти 13 тысяч военнослужащих. В маневрах задействованы десятки самолетов, корабли и сотни единиц боевой техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня и минометы.
Алексей Наумец, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии: «В ходе практических действий использованы новейшие средства управления связи, средства навигации, беспилотные летательные аппараты».
В Калининградской области тактические учения провели подразделения Балтийского флота. На полигоне Правдинский прошли боевые стрельбы, в том числе с использованием танков и гранатомётов. Из них поразили вражескую технику.
Учения накануне провели и в Белоруссии. Танкисты Западного военного округа оборонялись от условных террористов на полигоне Борисовский. Технику тщательно замаскировали.
Российские подразделения также возвели земляные валы вдоль линии соприкосновения. Это позволило скрыть перемещение танков в засады. Цели поразили с расстояния больше полутора километров. Кроме того, разведчики отправились в тыл условного противника и обнаружили пункты управления, склады горючего и боеприпасов. Разведгруппа передала координаты объектов, после чего авиация и артиллерия уничтожили цели.
Завтра пройдет последний день совместных белорусско-российских учений «Запад-2017», в которых участвуют почти 13 тысяч военнослужащих. В маневрах задействованы десятки самолетов, корабли и сотни единиц боевой техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня и минометы.
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