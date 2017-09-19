Почему украинские власти судят потерпевших, а не виновников одесской трагедии: расследование НТВ

Вынесен приговор по делу о беспорядках в Одессе 2 мая. Почему процесс затягивали целых 3 года? И кто не хочет, чтобы до суда дошло дело о поджоге Дома Профсоюзов?
В Одесской области в понедельник вынесли приговор обвиняемым по делу о беспорядках 2 мая 2014 года, которые закончились пожаром в Доме профсоюзов и гибелью 48 человек. Подсудимых признали полностью невиновными. Вердикт вынесли не тем, кто забрасывал бутылками с зажигательной смесью прятавшихся в здании людей, а тем, кто пытался спасти от разгрома и поджога палаточный городок активистов «антимайдана». В СИЗО находились 5 человек. И в то, что их оправдают, кажется, не верил никто. Процесс явно затягивали целых 3 года, как и дело о поджоге самого Дома Профсоюзов. О том, как суд признал обвиняемых невиновными, но справедливость при этом так и не восторжествовала — репортаж корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Этот вердикт судья зачитывал под аплодисменты. Все подсудимые признаны невиновными за недоказанностью преступления. В это время на улице у суда толпа радикалов, вооруженных битами, устроила потасовку с бойцами ОМОН. В оправдательный вердикт суда уже, кажется, не верил никто, как не верилось с самого начала, что именно их, участников «антимайдана», которые пытались остановить толпу разбушевавшихся молодчиков, украинская прокуратура обвинила в организации этих беспорядков. И в разгроме палаточного лагеря у Дома Профсоюзов
Они провели в СИЗО 3 года. Сергей Долженков — бывший милиционер. По версии следователей, он «спровоцировал массовые столкновения». Долженков с самого начала объяснял, что это они с товарищами защищались от озверевших радикалов, а никак не наоборот.
Так что этот вердикт суда мог бы стать сенсацией, если бы после оправдания сотрудники СБУ тут же не задержали бы оправданных судом фигурантов дела по второму разу. Теперь их обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Александр Васильев, депутат горсовета Одессы: «Есть ощущение игры в „кошки-мышки“, когда Украина, с одной стороны, демонстрирует, что у нас есть такой независимый суд. Но выпустить этих людей Украина тоже не может, потому что тогда разваливается вообще вся мифология, созданная пропагандой вокруг событий второго мая».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Этот вердикт судья зачитывал под аплодисменты. Все подсудимые признаны невиновными за недоказанностью преступления. В это время на улице у суда толпа радикалов, вооруженных битами, устроила потасовку с бойцами ОМОН. В оправдательный вердикт суда уже, кажется, не верил никто, как не верилось с самого начала, что именно их, участников «антимайдана», которые пытались остановить толпу разбушевавшихся молодчиков, украинская прокуратура обвинила в организации этих беспорядков. И в разгроме палаточного лагеря у Дома Профсоюзов
Они провели в СИЗО 3 года. Сергей Долженков — бывший милиционер. По версии следователей, он «спровоцировал массовые столкновения». Долженков с самого начала объяснял, что это они с товарищами защищались от озверевших радикалов, а никак не наоборот.
Так что этот вердикт суда мог бы стать сенсацией, если бы после оправдания сотрудники СБУ тут же не задержали бы оправданных судом фигурантов дела по второму разу. Теперь их обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Александр Васильев, депутат горсовета Одессы: «Есть ощущение игры в „кошки-мышки“, когда Украина, с одной стороны, демонстрирует, что у нас есть такой независимый суд. Но выпустить этих людей Украина тоже не может, потому что тогда разваливается вообще вся мифология, созданная пропагандой вокруг событий второго мая».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии