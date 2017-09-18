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  • 18.09, 18:35

    Фигурантов дела о беспорядках в Одессе задержали после оправдания

    1 комментарий

    Фигурантов дела о беспорядках в Одессе задержали после оправдания

    Фигурантов дела о беспорядках в Одессе задержали после оправдания

    Сторонникам «антимайдана», которых признали невиновными по делу о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, предъявили новые обвинения.

    Сергея Долженкова и Евгения Мефедова задержали сразу после решения суда.

    В зал заседаний, где зачитывали оправдательный приговор, зашли сотрудники СБУ и прокуратуры, чтобы объявить сторонникам «антимайдана» о новом подозрении. Теперь Долженкову и Мефедову грозит срок по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает «Думская».

    смотретьОбвиняемые по делу о беспорядках в Одессе 2 мая готовятся услышать приговор
    Обвиняемые по делу о беспорядках в Одессе 2 мая готовятся услышать приговор
    Напомним, ранее сегодня суд города Ильичевска (переименован в Черноморск) принял решение оправдать пятерых сторонников «антимайдана», проходившие по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Суд не признал доказательства обвинения и постановил отпустить всех подсудимых в зале суда. Отметим, что всего по делу проходят 19 активистов Куликова поля, которых обвиняют в массовых беспорядках.

    Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года произошли беспорядки с участием футбольных фанатов, радикалов из запрещенного «Правого сектора» и активистов «антимайдана». В ходе уличных боев и пожара погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено.

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