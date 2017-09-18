Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая в Одессе

Суд в Одесской области признал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая невиновными.
Суд города Ильичевска (переименован в Черноморск) признал фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе невиновными. Об этом сообщило местное издание «Таймер».
По делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года проходят 19 человек. Все они активисты «антимайдана», которые защищали от участников «Евромайдана» палаточный городок на Греческой площади Одессы. В результате столкновений на площади погибли шесть человек.
Прокуратура требовала приговорить подсудимых к тюремным срокам от 8 до 15 лет, но суд оправдал их в связи с недоказанностью обвинений. Отмечается, что досудебное следствие было предвзятым и зависело от людей. Кроме того, в качестве доказательств были предоставлены смонтированные видеозаписи с места беспорядков, а оригиналов суд так и не увидел.
Суд не исключил, что обвиняемые не устраивали массовых беспорядков, а только защищали население.
Напомним, расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено. По официальным данным, в горящем здании погибли 42 человека, еще две сотни пострадали. Ранее в ООН выразили обеспокоенность затянувшимся расследованием, а в специальном отчете Совета Европы говорится, что процесс не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека.
По делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года проходят 19 человек. Все они активисты «антимайдана», которые защищали от участников «Евромайдана» палаточный городок на Греческой площади Одессы. В результате столкновений на площади погибли шесть человек.
Прокуратура требовала приговорить подсудимых к тюремным срокам от 8 до 15 лет, но суд оправдал их в связи с недоказанностью обвинений. Отмечается, что досудебное следствие было предвзятым и зависело от людей. Кроме того, в качестве доказательств были предоставлены смонтированные видеозаписи с места беспорядков, а оригиналов суд так и не увидел.
Суд не исключил, что обвиняемые не устраивали массовых беспорядков, а только защищали население.
Напомним, расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено. По официальным данным, в горящем здании погибли 42 человека, еще две сотни пострадали. Ранее в ООН выразили обеспокоенность затянувшимся расследованием, а в специальном отчете Совета Европы говорится, что процесс не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека.
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