Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 17:05

    Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая в Одессе

    1 комментарий

    Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая в Одессе

    Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая в Одессе

    Суд в Одесской области признал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая невиновными.

    Суд города Ильичевска (переименован в Черноморск) признал фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе невиновными. Об этом сообщило местное издание «Таймер».

    смотретьОбвиняемые по делу о беспорядках в Одессе 2 мая готовятся услышать приговор
    Обвиняемые по делу о беспорядках в Одессе 2 мая готовятся услышать приговор
    По делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года проходят 19 человек. Все они активисты «антимайдана», которые защищали от участников «Евромайдана» палаточный городок на Греческой площади Одессы. В результате столкновений на площади погибли шесть человек.

    Прокуратура требовала приговорить подсудимых к тюремным срокам от 8 до 15 лет, но суд оправдал их в связи с недоказанностью обвинений. Отмечается, что досудебное следствие было предвзятым и зависело от людей. Кроме того, в качестве доказательств были предоставлены смонтированные видеозаписи с места беспорядков, а оригиналов суд так и не увидел.

    Суд не исключил, что обвиняемые не устраивали массовых беспорядков, а только защищали население.

    Напомним, расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено. По официальным данным, в горящем здании погибли 42 человека, еще две сотни пострадали. Ранее в ООН выразили обеспокоенность затянувшимся расследованием, а в специальном отчете Совета Европы говорится, что процесс не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru