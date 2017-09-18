Обвиняемые по делу о беспорядках в Одессе 2 мая готовятся услышать приговор

Сотни полицейских и отряды пожарных стянуты к зданию городского суда Черноморска, где сегодня оглашают приговор по резонансному делу о событиях в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года. В зал заседаний пока никого не пускают.
Как сообщают очевидцы, на прилегающих улицах появились радикально настроенные молодые люди, которые раньше уже срывали заседания. Перед судом предстали участники столкновений на Греческой площади Одессы. Все они — противники госпереворота, которые защищали палаточный городок от активистов «Евромайдана». Последние устроили драку и открыли стрельбу, в результате погибли 6 человек. Прокуратура требует приговорить подсудимых к тюремным срокам от 8 до 15 лет.
При этом расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено. По официальным данным, в горящем здании погибли 42 человека, еще две сотни пострадали.
Нина Качаловская, пострадавшая в Доме профсоюзов: «Я помню, как мы горели уже 40 минут, а нас никто не спасал. Я поняла, что нас никто не спасет, мы гибнем. Дыма полно, дышать нечем, а пожарных машин нет. Потом я уже узнала, что пожарные машины к нам не пускали, а когда пустили, прорезали шланги».
Следствие утверждает, что противники Майдана подожгли себя сами, когда бросали в противников бутылки с зажигательной смесью. Ранее в ООН выразили обеспокоенность затянувшимся расследованием, а в специальном отчете Совета Европы говорится, что процесс не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека.
При этом расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено. По официальным данным, в горящем здании погибли 42 человека, еще две сотни пострадали.
Нина Качаловская, пострадавшая в Доме профсоюзов: «Я помню, как мы горели уже 40 минут, а нас никто не спасал. Я поняла, что нас никто не спасет, мы гибнем. Дыма полно, дышать нечем, а пожарных машин нет. Потом я уже узнала, что пожарные машины к нам не пускали, а когда пустили, прорезали шланги».
Следствие утверждает, что противники Майдана подожгли себя сами, когда бросали в противников бутылки с зажигательной смесью. Ранее в ООН выразили обеспокоенность затянувшимся расследованием, а в специальном отчете Совета Европы говорится, что процесс не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека.
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