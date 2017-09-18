Радикалы ранили 35 правоохранителей у суда после решения по делу о беспорядках в Одессе

На Украине возбуждено уголовное дело по факту беспорядков у Ильичевского городского суда, где сегодня рассматривалось дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Радикалы принялись забрасывать стражей порядка тротуарной плиткой и взрывпакетами. Кроме того, в сторону полицейских распылили слезоточивый газ. В результате около 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии получили телесные повреждения.
Как сообщили в МВД Украины, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сегодня Ильичевский суд (Черноморск, Одесская область) признал невиновными пятерых обвиняемых по делу о беспорядках, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Впрочем, после решения суда двое оправданных были задержаны вновь по новому обвинению. А радикалы решили возвести баррикады, чтобы помешать правоохранителям вывезти на автобусе фигурантов дела, освобожденных по решению суда.
Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года произошли беспорядки с участием футбольных фанатов, радикалов из запрещенного «Правого сектора» и активистов «антимайдана». В результате уличных боев и пожара погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено.
Как сообщили в МВД Украины, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сегодня Ильичевский суд (Черноморск, Одесская область) признал невиновными пятерых обвиняемых по делу о беспорядках, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Впрочем, после решения суда двое оправданных были задержаны вновь по новому обвинению. А радикалы решили возвести баррикады, чтобы помешать правоохранителям вывезти на автобусе фигурантов дела, освобожденных по решению суда.
Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года произошли беспорядки с участием футбольных фанатов, радикалов из запрещенного «Правого сектора» и активистов «антимайдана». В результате уличных боев и пожара погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Расследование главного эпизода этого дела — пожара в Доме профсоюзов — до сих пор не завершено.
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