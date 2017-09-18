Декларацию США о реформе ООН поддержали 128 стран

Неделе высокого уровня в
Нью-Йорке предшествовало предложение Трампа реформировать Организацию Объединенных Наций.
В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Острых и неотложных вопросов накопилось много — и Северная Корея, и Сирия, и Донбасс, и реформа самой ООН.
Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, уже прилетел в Нью-Йорк и встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили урегулирование конфликта в Сирии, ситуацию на севере Африки и в Афганистане, а также двусторонние отношения.
Что касается ситуации на Донбассе, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что идея о размещении контингента ООН в регионе реализуема, только если с ней согласятся все участники организации. В Кремле уже отреагировали на это заявление: там надеются, что США и Украина займут конструктивную позицию в этом вопросе.
По инициативе президента США Дональда Трампа в понедельник состоялся однодневный саммит по реформированию всемирной организации. Трамп уже не раз заявлял, что работа ООН нуждается в реформировании. Так, президент считает несправедливым, что США покрывают 22% регулярного бюджета ООН — больше, чем другие страны-участницы. Все страны — члены ООН должны вносить равный вклад как в военном, так и в финансовом плане, уверен Трамп. Кроме того, американский лидер считает, что ООН работает недостаточно эффективно из-за излишней бюрократизации и переизбытка сотрудников. Свои требования он адресовал генсеку ООН в декларации о реформе.
По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, декларацию подписали 128 стран. Она также отметила, что документ не получил поддержки среди 70 стран-участниц ООН. Россия оказалась среди них: постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия едва ли поддержит декларацию, так как в ней не прописаны конкретные шаги по улучшению эффективности работы организации.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, уже прилетел в Нью-Йорк и встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили урегулирование конфликта в Сирии, ситуацию на севере Африки и в Афганистане, а также двусторонние отношения.
Что касается ситуации на Донбассе, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что идея о размещении контингента ООН в регионе реализуема, только если с ней согласятся все участники организации. В Кремле уже отреагировали на это заявление: там надеются, что США и Украина займут конструктивную позицию в этом вопросе.
По инициативе президента США Дональда Трампа в понедельник состоялся однодневный саммит по реформированию всемирной организации. Трамп уже не раз заявлял, что работа ООН нуждается в реформировании. Так, президент считает несправедливым, что США покрывают 22% регулярного бюджета ООН — больше, чем другие страны-участницы. Все страны — члены ООН должны вносить равный вклад как в военном, так и в финансовом плане, уверен Трамп. Кроме того, американский лидер считает, что ООН работает недостаточно эффективно из-за излишней бюрократизации и переизбытка сотрудников. Свои требования он адресовал генсеку ООН в декларации о реформе.
По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, декларацию подписали 128 стран. Она также отметила, что документ не получил поддержки среди 70 стран-участниц ООН. Россия оказалась среди них: постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия едва ли поддержит декларацию, так как в ней не прописаны конкретные шаги по улучшению эффективности работы организации.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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