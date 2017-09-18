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  • 18.09, 14:03

    Песков призвал «не размывать» предложение РФ о миротворцах в Донбассе

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    Песков призвал «не размывать» предложение РФ о миротворцах в Донбассе

    Песков призвал «не размывать» предложение РФ о миротворцах в Донбассе

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что США и Украина займут конструктивную позицию по вопросу о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

    Песков подчеркнул, что именно от позиции Киева и Вашингтона зависит, сорвутся ли планы по размещению миротворцев в зоне конфликта.

    При этом пресс-секретарь президента призвал «не размывать суть российского предложения о миссии ООН» и отметил, что минские договоренности не выполняются из-за «неготовности и нежелания Киева».

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    Напомним, ранее Владимир Путин выступил с предложением о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе. При этом президент подчеркивал, что это произойдет только в случае согласия ЛНР и ДНР и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позднее глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ.

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    При этом в Госдепе США заявили, что миротворческие силы «должны иметь широкий мандат» и размещаться на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией. Кроме того, делегации Украины и США в Совбезе ООН заявили, что не готовы работать с российским документом о размещении миротворцев.

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