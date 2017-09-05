Путин одобрил идею ввода миротворцев в Донбасс

Российский президент поручит МИД РФ внести резолюцию в СБ ООН по вводу миротворцев в Донбасс.
Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН в Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Российский лидер отметил, что миротворцы должны находиться на линии разграничения «и ни на каких других территориях». Речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ», подчеркнул Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Второе — эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье — решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР».
Российский лидер дал поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН.
Предложение о вводе миротворцев ООН в Донбасс прокомментировал глава ДНР Александр Захарченко. Он отметил, что прежде необходимо добиться от Киева прекращения обстрелов и отвода тяжелой техники — иначе миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны.
Александр Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики: «Насколько я понял, речь идет о миротворцах ООН исключительно как об охранниках сотрудников миссии ОБСЕ, которые сами, с одной стороны, боятся, а с другой — не хотят сами вооружаться огнестрельным оружием. Мы неоднократно говорили о том, что готовы сами обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и ее наблюдателей. Но на нашу помощь ОБСЕ не соглашается. Посмотрим, как Совбез ООН и ОБСЕ отреагируют на проект резолюции, которую готовится внести в СБ ООН Россия».
В Киеве же заявляют, что о введении миротворческой миссии ООН не может быть и речи, так как линия соприкосновения не является украинской государственной границей. По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе Ирины Геращенко, миротворцы должны быть введены на всю неподконтрольную Киеву территорию, «чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию», передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Второе — эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье — решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР».
Российский лидер дал поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН.
Предложение о вводе миротворцев ООН в Донбасс прокомментировал глава ДНР Александр Захарченко. Он отметил, что прежде необходимо добиться от Киева прекращения обстрелов и отвода тяжелой техники — иначе миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны.
Александр Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики: «Насколько я понял, речь идет о миротворцах ООН исключительно как об охранниках сотрудников миссии ОБСЕ, которые сами, с одной стороны, боятся, а с другой — не хотят сами вооружаться огнестрельным оружием. Мы неоднократно говорили о том, что готовы сами обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и ее наблюдателей. Но на нашу помощь ОБСЕ не соглашается. Посмотрим, как Совбез ООН и ОБСЕ отреагируют на проект резолюции, которую готовится внести в СБ ООН Россия».
В Киеве же заявляют, что о введении миротворческой миссии ООН не может быть и речи, так как линия соприкосновения не является украинской государственной границей. По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе Ирины Геращенко, миротворцы должны быть введены на всю неподконтрольную Киеву территорию, «чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию», передает «Интерфакс».
Комментарии