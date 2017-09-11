Путин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса

Президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель российской инициативе об учреждении миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры стран подробно остановились на российской инициативе учреждения миссии ООН по содействию охране миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.
Меркель заявила, что приветствует идею об отправке в Донбасс миротворцев ООН, однако считает нужным ее доработать. Речь шла о размещении миротворцев не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где будут проводится инспекции. Российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции функции миссии ООН, сообщается на сайте Кремля.
Из сообщения Кремля: «С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».
Также стороны подчеркнули необходимость полного соблюдения минских договоренностей и неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое «школьное перемирие».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что предлагая привлечь миротворцев в Донбасс, Москва прежде всего хотела обезопасить наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев. Поэтому вооруженную охрану нужно размещать именно там, отмечал министр. Украинская сторона настаивала, что размещать миссию следует прежде всего на границе с Россией. В Москве же заявляли, что такое возможно лишь после выполнения минских договоренностей.
МИД РФ уже направил председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации проект документа о работе миссии по защите наблюдателей ОБСЕ. Сейчас его обсуждают эксперты. Киев настаивает на запрете на участии в миротворческой миссии российских военных, а также отказывается от переговоров с лидерами ДНР И ЛНР.
Меркель заявила, что приветствует идею об отправке в Донбасс миротворцев ООН, однако считает нужным ее доработать. Речь шла о размещении миротворцев не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где будут проводится инспекции. Российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции функции миссии ООН, сообщается на сайте Кремля.
Из сообщения Кремля: «С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».
Также стороны подчеркнули необходимость полного соблюдения минских договоренностей и неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое «школьное перемирие».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что предлагая привлечь миротворцев в Донбасс, Москва прежде всего хотела обезопасить наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев. Поэтому вооруженную охрану нужно размещать именно там, отмечал министр. Украинская сторона настаивала, что размещать миссию следует прежде всего на границе с Россией. В Москве же заявляли, что такое возможно лишь после выполнения минских договоренностей.
МИД РФ уже направил председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации проект документа о работе миссии по защите наблюдателей ОБСЕ. Сейчас его обсуждают эксперты. Киев настаивает на запрете на участии в миротворческой миссии российских военных, а также отказывается от переговоров с лидерами ДНР И ЛНР.
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