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  • 11.09, 18:25

    Путин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса

    1 комментарий
    • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС
    Путин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса

    Путин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса

    Путин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса
  • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС

    • Президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель российской инициативе об учреждении миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    Телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры стран подробно остановились на российской инициативе учреждения миссии ООН по содействию охране миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.

    Меркель заявила, что приветствует идею об отправке в Донбасс миротворцев ООН, однако считает нужным ее доработать. Речь шла о размещении миротворцев не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где будут проводится инспекции. Российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции функции миссии ООН, сообщается на сайте Кремля.

    Из сообщения Кремля: «С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

    Также стороны подчеркнули необходимость полного соблюдения минских договоренностей и неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое «школьное перемирие».

    смотретьЛавров указал на противоречие в позиции Киева по миротворцам в Донбассе
    Лавров указал на противоречие в позиции Киева по миротворцам в Донбассе
    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что предлагая привлечь миротворцев в Донбасс, Москва прежде всего хотела обезопасить наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев. Поэтому вооруженную охрану нужно размещать именно там, отмечал министр. Украинская сторона настаивала, что размещать миссию следует прежде всего на границе с Россией. В Москве же заявляли, что такое возможно лишь после выполнения минских договоренностей.

    МИД РФ уже направил председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации проект документа о работе миссии по защите наблюдателей ОБСЕ. Сейчас его обсуждают эксперты. Киев настаивает на запрете на участии в миротворческой миссии российских военных, а также отказывается от переговоров с лидерами ДНР И ЛНР.

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