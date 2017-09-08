Лавров указал на противоречие в позиции Киева по миротворцам в Донбассе

Требование Киева разместить миротворцев ООН на
российско-украинской границе противоречит минским договоренностям. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что, предлагая привлечь миротворцев в Донбасс, Москва, прежде всего, хотела обезопасить наблюдателей ОБСЕ. Они работают на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев, поэтому и вооруженную охрану нужно размещать именно там.
Сергей Лавров: «Когда украинская сторона реагировала на нашу инициативу, они сказали, что это не годится, потому что начинать нужно с размещения миротворцев ООН не на линии соприкосновения, а на границе с Россией».
Министр напомнил, что в соответствии с минскими соглашениями контроль над всей протяженностью границы с Россией украинское правительство получает после выполнения других положений соглашения.
Сергей Лавров: «В теме подключения ООН к выполнению минских договоренностей я не вижу противоречия между Россией и Украиной, а вижу противоречия между Украиной и минскими договоренностями».
Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации проект документа о работе миссии по защите наблюдателей ОБСЕ. Сейчас его обсуждают эксперты.
Сергей Лавров: «Когда украинская сторона реагировала на нашу инициативу, они сказали, что это не годится, потому что начинать нужно с размещения миротворцев ООН не на линии соприкосновения, а на границе с Россией».
Министр напомнил, что в соответствии с минскими соглашениями контроль над всей протяженностью границы с Россией украинское правительство получает после выполнения других положений соглашения.
Сергей Лавров: «В теме подключения ООН к выполнению минских договоренностей я не вижу противоречия между Россией и Украиной, а вижу противоречия между Украиной и минскими договоренностями».
Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации проект документа о работе миссии по защите наблюдателей ОБСЕ. Сейчас его обсуждают эксперты.
Комментарии