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  • 09.09, 14:54

    Украина передала ООН свой проект резолюции по миротворцам в Донбассе

    4 комментария

    Украина передала ООН свой проект резолюции по миротворцам в Донбассе

    Украина передала ООН свой проект резолюции по миротворцам в Донбассе

    Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции, связанной с размещением миротворческой миссии в Донбассе. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер».

    Константин Елисеев: «По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете Безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать».

    В случае одобрения резолюции миротворцы могут появиться в Донбассе только через полгода после принятия решения об их размещении, добавил Елисеев.

    На этой неделе РФ направила в ООН проект резолюции об учреждении миротворческой миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Ранее соответствующее поручение российским дипломатам дал Владимир Путин. При этом российский лидер подчеркнул, что миротворцы должны быть размещены только на линии разграничения.

    смотретьЛавров указал на противоречие в позиции Киева по миротворцам в Донбассе
    Лавров указал на противоречие в позиции Киева по миротворцам в Донбассе
    В Киеве к российской инициативе отнеслись скептически и выставили свои требования. В частности, Украина выступила против участия в миротворческой миссии российских военных, отказалась от переговоров с лидерами провозглашенных республик, а также заявила о необходимости ввода миротворцев на всю территорию, контролируемую ДНР и ЛНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в позиции Киева противоречия минским соглашениям.

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