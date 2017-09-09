Украина передала ООН свой проект резолюции по миротворцам в Донбассе

Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции, связанной с размещением миротворческой миссии в Донбассе. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер».
Константин Елисеев: «По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете Безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать».
В случае одобрения резолюции миротворцы могут появиться в Донбассе только через полгода после принятия решения об их размещении, добавил Елисеев.
На этой неделе РФ направила в ООН проект резолюции об учреждении миротворческой миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Ранее соответствующее поручение российским дипломатам дал Владимир Путин. При этом российский лидер подчеркнул, что миротворцы должны быть размещены только на линии разграничения.
В Киеве к российской инициативе отнеслись скептически и выставили свои требования. В частности, Украина выступила против участия в миротворческой миссии российских военных, отказалась от переговоров с лидерами провозглашенных республик, а также заявила о необходимости ввода миротворцев на всю территорию, контролируемую ДНР и ЛНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в позиции Киева противоречия минским соглашениям.
В случае одобрения резолюции миротворцы могут появиться в Донбассе только через полгода после принятия решения об их размещении, добавил Елисеев.
На этой неделе РФ направила в ООН проект резолюции об учреждении миротворческой миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Ранее соответствующее поручение российским дипломатам дал Владимир Путин. При этом российский лидер подчеркнул, что миротворцы должны быть размещены только на линии разграничения.
В Киеве к российской инициативе отнеслись скептически и выставили свои требования. В частности, Украина выступила против участия в миротворческой миссии российских военных, отказалась от переговоров с лидерами провозглашенных республик, а также заявила о необходимости ввода миротворцев на всю территорию, контролируемую ДНР и ЛНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в позиции Киева противоречия минским соглашениям.
Комментарии