Киев хочет «похоронить» миротворческую инициативу России в Донбассе

Проект по размещению миротворцев на линии соприкосновения ДНР уже направлен руководству Совбеза и Генеральному Секретарю ООН, сообщил российский постпред Василий Небензя.
Как встретили предложение президента РФ по миротворческой миссии в самом Донбассе, и в какой обстановке работает сейчас миссия ОБСЕ, — специальный корреспондент НТВ Евгений Голованов.
Белые внедорожники знакомы едва ли не каждому жителю Донбасса: за время вооруженного конфликта международные наблюдатели миссии ОБСЕ объездили сотни населенных пунктов, подвергшихся обстрелам. Задача — мониторить ситуацию, следить за выполнением сторонами минских соглашений, фиксировать нарушения режима прекращения огня и последствия обстрелов.
При этом сами сотрудники миссии неоднократно оказывались под обстрелом: то снайперы откроют прицельный огонь по людям, то пытаются сбить из стрелкового оружия беспилотник, барражирующий в зоне боевых действий (правда, безуспешно, лишь несколько пуль повредили фюзеляж), то колонну машин накроют из минометов так, что град осколков выбивает бронированные стекла.
Был и вовсе вопиющий случай: в апреле на территории Луганской народной республики джип наблюдателей на одной из проселочных дорог подорвался на противотанковой мине. Один сотрудник миссии погиб, еще один получил тяжелые ранения. Предположительно, дорога была заминированная украинскими диверсантами. При этом ВСУ начали обстрел места подрыва, пытаясь помешать работе следственной группы.
У сотрудников миссии нет оружия. Люди они не военные, хотя за плечами у многих служба в армии. В арсенале лишь фотоаппараты и приборы для расчета направления, откуда велся обстрел. Из средств защиты — бронежилеты и каски. Как показывает практика, спасают они не всегда. Власти самопровозглашенных республик неоднократно предлагали наблюдателям помощь в обеспечении безопасности во время работы в опасной зоне, но на предложение в ОБСЕ всегда отвечали отказом. Равно как и вариант самим вооружиться сотрудники миссии не рассматривают.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности обсуждать инициативу Владимира Путина. Но заметил, что в случае положительного решения без прекращения огня со стороны ВСУ опасности будут подвергаться и сами миротворцы. Они могут стать объектом провокаций со стороны Украины. Не заставила себя ждать и реакция украинского МИД. Там заявили, что «приняли во внимание заявление российского президента и что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины».
Но Киев выдвигает и свои требования: в миротворческой миссии не должны участвовать россияне, а в переговорном процессе по этому вопросу — лидеры самопровозглашенных республик . Этот ключевой момент может стать камнем преткновения на предстоящих переговорах и похоронить очередную мирную инициативу России на корню.
Белые внедорожники знакомы едва ли не каждому жителю Донбасса: за время вооруженного конфликта международные наблюдатели миссии ОБСЕ объездили сотни населенных пунктов, подвергшихся обстрелам. Задача — мониторить ситуацию, следить за выполнением сторонами минских соглашений, фиксировать нарушения режима прекращения огня и последствия обстрелов.
При этом сами сотрудники миссии неоднократно оказывались под обстрелом: то снайперы откроют прицельный огонь по людям, то пытаются сбить из стрелкового оружия беспилотник, барражирующий в зоне боевых действий (правда, безуспешно, лишь несколько пуль повредили фюзеляж), то колонну машин накроют из минометов так, что град осколков выбивает бронированные стекла.
Был и вовсе вопиющий случай: в апреле на территории Луганской народной республики джип наблюдателей на одной из проселочных дорог подорвался на противотанковой мине. Один сотрудник миссии погиб, еще один получил тяжелые ранения. Предположительно, дорога была заминированная украинскими диверсантами. При этом ВСУ начали обстрел места подрыва, пытаясь помешать работе следственной группы.
У сотрудников миссии нет оружия. Люди они не военные, хотя за плечами у многих служба в армии. В арсенале лишь фотоаппараты и приборы для расчета направления, откуда велся обстрел. Из средств защиты — бронежилеты и каски. Как показывает практика, спасают они не всегда. Власти самопровозглашенных республик неоднократно предлагали наблюдателям помощь в обеспечении безопасности во время работы в опасной зоне, но на предложение в ОБСЕ всегда отвечали отказом. Равно как и вариант самим вооружиться сотрудники миссии не рассматривают.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности обсуждать инициативу Владимира Путина. Но заметил, что в случае положительного решения без прекращения огня со стороны ВСУ опасности будут подвергаться и сами миротворцы. Они могут стать объектом провокаций со стороны Украины. Не заставила себя ждать и реакция украинского МИД. Там заявили, что «приняли во внимание заявление российского президента и что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины».
Но Киев выдвигает и свои требования: в миротворческой миссии не должны участвовать россияне, а в переговорном процессе по этому вопросу — лидеры самопровозглашенных республик . Этот ключевой момент может стать камнем преткновения на предстоящих переговорах и похоронить очередную мирную инициативу России на корню.
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