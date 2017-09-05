Москва направила СБ ООН проект резолюции об отправке миротворцев в Донбасс

В Киеве и Берлине прокомментировали решение президента РФ Владимира Путина поддержать присутствие миротворцев ООН в Донбассе.
РФ направила в ООН проект резолюции об учреждении миротворческой миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Об этом сообщил представитель Российской Федерации в ООН Василий Небезня.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею присутствия миротворцев ООН в Донбассе: по его мнению, это способствует скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом российский лидер оговорился: миротворцы должны быть размещены на линии разграничения «и ни на каких других территориях».
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что в Киеве готовы обсуждать резолюцию СБ ООН об отправке миротворцев, но считают, что развертывание миссии должно начаться на границе с РФ. Также дипломат отметил, что президент Украины Пётр Порошенко намерен выступить 20 сентября на Генассамблее ООН и поднять вопрос о миротворцах, сообщает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ приветствовали решение российского лидера начать миротворческую миссию и отметили, что ввод «голубых касок» стал бы первым шагом к отмене санкций против РФ.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею присутствия миротворцев ООН в Донбассе: по его мнению, это способствует скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом российский лидер оговорился: миротворцы должны быть размещены на линии разграничения «и ни на каких других территориях».
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что в Киеве готовы обсуждать резолюцию СБ ООН об отправке миротворцев, но считают, что развертывание миссии должно начаться на границе с РФ. Также дипломат отметил, что президент Украины Пётр Порошенко намерен выступить 20 сентября на Генассамблее ООН и поднять вопрос о миротворцах, сообщает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ приветствовали решение российского лидера начать миротворческую миссию и отметили, что ввод «голубых касок» стал бы первым шагом к отмене санкций против РФ.
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