Глава МИД ФРГ: миротворческая миссия в Донбассе позволит снять санкции с РФ

Глава МИД ФРГ заявил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе способствует отмене санкций против РФ.
Если решение начать миротворческую миссию ООН в Донбассе будет принято, это может способствовать отмене санкций против России. Об этом в эфире немецкого телеканала N-TV заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Если бы у нас получилось с „голубыми касками“, то это стало бы первым шагом к отмене санкций против РФ».
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею присутствия миротворцев ООН в Донбассе: по его мнению, это способствует скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом российский лидер оговорился: миротворцы должны быть размещены на линии разграничения «и ни на каких других территориях».
В МИД Украины также поддержали эту идею, но подчеркнули, что не будут вести переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также не потерпят присутствия на своей территории российских военных.
Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Если бы у нас получилось с „голубыми касками“, то это стало бы первым шагом к отмене санкций против РФ».
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею присутствия миротворцев ООН в Донбассе: по его мнению, это способствует скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом российский лидер оговорился: миротворцы должны быть размещены на линии разграничения «и ни на каких других территориях».
В МИД Украины также поддержали эту идею, но подчеркнули, что не будут вести переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также не потерпят присутствия на своей территории российских военных.
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