Небензя: Украина может представить свой проект резолюции о миротворцах ООН в Донбассе

Постпред РФ при ООН рассказал, что США и Украина выразили неготовность работать по предложенному Россией тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров. Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе. Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом. Я могу только предположить, что президент Украины Пётр Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тему будет говорить».
При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом, цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Обсуждение нашего проекта в данный момент не происходит. В ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия».
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Речь шла о том, что миротворцы должны находиться на линии разграничения, но позже глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях, где работают сотрудники ОБСЕ. А в Госдепе США заявили, что миротворческие силы «должны иметь широкий мандат» и размещаться на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией. Спикер Совета Федерации, прокомментировала эту идею. По словам Валентины Матвиенко, «никакой логики в этом предложении нет».
При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом, цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Обсуждение нашего проекта в данный момент не происходит. В ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия».
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Речь шла о том, что миротворцы должны находиться на линии разграничения, но позже глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях, где работают сотрудники ОБСЕ. А в Госдепе США заявили, что миротворческие силы «должны иметь широкий мандат» и размещаться на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией. Спикер Совета Федерации, прокомментировала эту идею. По словам Валентины Матвиенко, «никакой логики в этом предложении нет».
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