В Нью-Йорке идут последние приготовления к главному событию Генассамблеи ООН

Традиционно самым важным событием Генассамблеи ООН считается неделя высокого уровня. До нее остается уже менее суток. Это время общеполитических дебатов, когда на повестку дня выносятся самые актуальные вопросы мирового устройства. Ожидается участие глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств почти 200 стран.
Приятный, но немного неловкий момент. Ты вроде бы генсек ООН здесь самый главный, но все новости о его встрече с послом доброй воли по делам беженцев начинаются неизменно фразами «Анджелина Джоли встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем».
Как передает корреспондент Антон Пономарёв, актриса, которой прочат в перспективе пост генсека ООН, очевидно, обсуждала с дипломатом проблемы тех же мусульман рохинджа из Мьянмы, но главной новостью стал небанальный офисный внешний вид Джоли — юбка-карандаш, белая блузка и красная помада.
Избранный председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН, словацкий дипломат Мирослав Лайчак — выпускник МГИМО. Его профиль — предотвращение конфликтов.
Мирослав Лайчак, председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН: «Я надеюсь, что мы сможем дать ответы на самые важные вопросы сегодняшнего дня. Для меня это в первую очередь вопрос мира и предотвращения конфликтов. Мы видим, к сожалению, что конфликтов слишком много, и кажется, что мы не в состоянии их контролировать. Мы должны больше внимания уделять предотвращению конфликтов. Это то, что я называю дипломатией».
Но дипломатическая повестка Генеральной ассамблеи ООН куда шире. Здесь и вопрос с беженцами, и проблемы климата и голода, а также продолжающиеся и назревающие вооруженные конфликты.
Если какой вопрос и требует сейчас особо срочного решения, так это северокорейский. За очередным пуском ракеты следует очередное заседание Совета безопасности ООН. Все ждут, что скажут постоянные члены Совбеза. Ведь не помогают ни санкции, ни призывы искать мирное решение конфликта.
Штаб-квартира ООН хороша тем, что здесь собираются президенты, члены правительств, знаменитости и лидеры мнений со всего мира. На целую неделю Генассамблея ООН — главное место для геополитических дискуссий самого высокого уровня.
Оксана Клоковская, бывший сотрудник секретариата ООН: «Обычно это самое ожидаемое событие во всей сессии Генассамблеи ООН, потому что это дает возможность собрать вместе глав государств и правительств, которые обычно, возможно, даже не пересекаются, поскольку у стран нет дипломатических контактов. Но когда они приезжают на неделю прений, они могут встретиться в кулуарах и перемолвится парой слов».
Здесь готовятся искать подход к каждому представителю из 193 государств — членов ООН. Кабины-офисы для двусторонних встреч расположены в глубине здания. Места участников общих прений в зале Генассамблеи согласовываются до последнего момента.
Главная интрига сейчас, кто и где будет сидеть. Дело в том, что многие делегаты хотели бы занять именно те места, что находятся поближе к месту генеральному секретарю. Распределить по разным датам выступающих представителей конфликтующих стран — большое искусство и стресс одновременно. Нельзя поставить выступление Северной Кореи в один день с Южной и Японией, как и Индии с Пакистаном.
Откроет сессию традиционно Бразилия. Следом по сложившейся практике и на правах страны-хозяйки выступит Дональд Трамп. Очень многим бы хотелось выступать сразу после Трампа или хотя бы в один день с ним. Американский президент — оратор номер один. Но вот с переводом Трампа на любой дипломатический, например, на русский, один из официальных языков ООН, приходится быть особенно аккуратным.
Оксана Клоковская: «У Трампа менее дипломатичный и официальный стиль речи, чем у его предшественника, поэтому в каком-то смысле, может быть, переводить его легче, поскольку он говорит более простыми предложениями и более прямо. Но иногда он слишком прямо высказывает мысль. И здесь нужно быть очень аккуратным и не переступить какую-то грань».
Здесь сейчас и без Трампа риск переступить черту слишком велик. На неделю разговоров о мире в штаб-квартире ООН крохотная часть Манхэттена станет самым безопасным местом, чего не скажешь об остальном мире. Постпред США Никки Хейли уже пообещала уничтожить Северную Корею, если та «не перестанет вести себя агрессивно и безрассудно». Угроза прозвучала не с трибуны ООН, а в эфире CNN, но тревожный осадок остался.
Как передает корреспондент Антон Пономарёв, актриса, которой прочат в перспективе пост генсека ООН, очевидно, обсуждала с дипломатом проблемы тех же мусульман рохинджа из Мьянмы, но главной новостью стал небанальный офисный внешний вид Джоли — юбка-карандаш, белая блузка и красная помада.
Избранный председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН, словацкий дипломат Мирослав Лайчак — выпускник МГИМО. Его профиль — предотвращение конфликтов.
Мирослав Лайчак, председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН: «Я надеюсь, что мы сможем дать ответы на самые важные вопросы сегодняшнего дня. Для меня это в первую очередь вопрос мира и предотвращения конфликтов. Мы видим, к сожалению, что конфликтов слишком много, и кажется, что мы не в состоянии их контролировать. Мы должны больше внимания уделять предотвращению конфликтов. Это то, что я называю дипломатией».
Но дипломатическая повестка Генеральной ассамблеи ООН куда шире. Здесь и вопрос с беженцами, и проблемы климата и голода, а также продолжающиеся и назревающие вооруженные конфликты.
Если какой вопрос и требует сейчас особо срочного решения, так это северокорейский. За очередным пуском ракеты следует очередное заседание Совета безопасности ООН. Все ждут, что скажут постоянные члены Совбеза. Ведь не помогают ни санкции, ни призывы искать мирное решение конфликта.
Штаб-квартира ООН хороша тем, что здесь собираются президенты, члены правительств, знаменитости и лидеры мнений со всего мира. На целую неделю Генассамблея ООН — главное место для геополитических дискуссий самого высокого уровня.
Оксана Клоковская, бывший сотрудник секретариата ООН: «Обычно это самое ожидаемое событие во всей сессии Генассамблеи ООН, потому что это дает возможность собрать вместе глав государств и правительств, которые обычно, возможно, даже не пересекаются, поскольку у стран нет дипломатических контактов. Но когда они приезжают на неделю прений, они могут встретиться в кулуарах и перемолвится парой слов».
Здесь готовятся искать подход к каждому представителю из 193 государств — членов ООН. Кабины-офисы для двусторонних встреч расположены в глубине здания. Места участников общих прений в зале Генассамблеи согласовываются до последнего момента.
Главная интрига сейчас, кто и где будет сидеть. Дело в том, что многие делегаты хотели бы занять именно те места, что находятся поближе к месту генеральному секретарю. Распределить по разным датам выступающих представителей конфликтующих стран — большое искусство и стресс одновременно. Нельзя поставить выступление Северной Кореи в один день с Южной и Японией, как и Индии с Пакистаном.
Откроет сессию традиционно Бразилия. Следом по сложившейся практике и на правах страны-хозяйки выступит Дональд Трамп. Очень многим бы хотелось выступать сразу после Трампа или хотя бы в один день с ним. Американский президент — оратор номер один. Но вот с переводом Трампа на любой дипломатический, например, на русский, один из официальных языков ООН, приходится быть особенно аккуратным.
Оксана Клоковская: «У Трампа менее дипломатичный и официальный стиль речи, чем у его предшественника, поэтому в каком-то смысле, может быть, переводить его легче, поскольку он говорит более простыми предложениями и более прямо. Но иногда он слишком прямо высказывает мысль. И здесь нужно быть очень аккуратным и не переступить какую-то грань».
Здесь сейчас и без Трампа риск переступить черту слишком велик. На неделю разговоров о мире в штаб-квартире ООН крохотная часть Манхэттена станет самым безопасным местом, чего не скажешь об остальном мире. Постпред США Никки Хейли уже пообещала уничтожить Северную Корею, если та «не перестанет вести себя агрессивно и безрассудно». Угроза прозвучала не с трибуны ООН, а в эфире CNN, но тревожный осадок остался.
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