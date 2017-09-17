В США готовы объявить войну КНДР, если не сработает дипломатия

Военный вариант урегулирования конфликта вокруг КНДР останется единственным, если дипломатические усилия не увенчаются успехом, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS заявил, что американские власти «стремятся найти мирное решение проблемы» вокруг КНДР и не стремятся к смене режима в этой стране. Он добавил, что военный вариант также допускается, но не стоит на первом месте.
В Госдепе также считают, что Вашингтон в данный момент реализует так называемую «политику мирного давления». По его словам, «она нацелена на то, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров».
Постпред США при ООН Никки Хейли сегодня также заявила, что Вашингтон почти исчерпал возможности решения проблемы КНДР мирным путем, и «она была бы рада» передать вопрос главе Пентагона.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы пытаемся быть ответственными и использовать любую дипломатическую возможность, которая может у нас возникнуть. Мы по большому счету исчерпали все доступные средства в Совете безопасности ООН на данный момент. Теперь я была бы только рада передать вопрос в руки (главе Пентагона) генералу Мэттису, потому что у него есть множество вариантов военного ответа».
Ранее главы США и Южной Кореи провели телефонные переговоры, в ходе которых «отметили, что КНДР продолжает бросать вызов мировому сообществу». Президенты Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин подтвердили, что экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею продолжится.
Напомним, что в пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна. В итоге было перекрыто до 90% внешней торговли Пхеньяна. В частности, введен запрет на закупку северокорейского текстиля, запрет на поставки в страну газовых конденсатов, введены ограничения на поставки в страну нефтепродуктов. СМИ сообщили, что северокорейцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди за бензином.
В Госдепе также считают, что Вашингтон в данный момент реализует так называемую «политику мирного давления». По его словам, «она нацелена на то, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров».
Постпред США при ООН Никки Хейли сегодня также заявила, что Вашингтон почти исчерпал возможности решения проблемы КНДР мирным путем, и «она была бы рада» передать вопрос главе Пентагона.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы пытаемся быть ответственными и использовать любую дипломатическую возможность, которая может у нас возникнуть. Мы по большому счету исчерпали все доступные средства в Совете безопасности ООН на данный момент. Теперь я была бы только рада передать вопрос в руки (главе Пентагона) генералу Мэттису, потому что у него есть множество вариантов военного ответа».
Ранее главы США и Южной Кореи провели телефонные переговоры, в ходе которых «отметили, что КНДР продолжает бросать вызов мировому сообществу». Президенты Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин подтвердили, что экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею продолжится.
Напомним, что в пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна. В итоге было перекрыто до 90% внешней торговли Пхеньяна. В частности, введен запрет на закупку северокорейского текстиля, запрет на поставки в страну газовых конденсатов, введены ограничения на поставки в страну нефтепродуктов. СМИ сообщили, что северокорейцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди за бензином.
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