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  • 18.09, 18:36

    Директор сгоревшего детского лагеря в Одессе арестован

    1 комментарий
    • Фото: odesa.dsns.gov.ua
    Директор сгоревшего детского лагеря в Одессе арестован

    Директор сгоревшего детского лагеря в Одессе арестован

    Директор сгоревшего детского лагеря в Одессе арестован
  • Фото: odesa.dsns.gov.ua

    • Директор детского лагеря «Виктория», в котором во время пожара погибли трое детей, арестован.

    Суд Одессы арестовал на два месяца Петроса Саркисяна — директора детского лагеря «Виктория», в котором во время пожара в ночь на 16 сентября погибли трое детей. Об аресте Саркисяна сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

    Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Дело о пожаре Одесского детского лагеря держу на особом контроле. Директор заведения, который отключил пожарную сигнализацию — арестован. Работнику, ответственному за состояние пожарной безопасности, — предъявлено обвинение».

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    Луценко также сообщил, что предстоит детальный анализ ситуации: эксперты изучат, почему пожарные приехали на место ЧП с опозданием, почему в лагере были нарушены правила пожарной безопасности, а также исследуют сами корпуса санатория.

    Пожар в лагере «Виктория» начался в ночь с пятницы на субботу. Пламя полностью уничтожило двухэтажный деревянный корпус, в котором в момент возгорания находились 52 ребенка. Когда огонь удалось потушить, спасатели нашли обугленные останки троих детей. Двое детей 2006 года рождения пострадали и были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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    Директор лагеря и его заместитель, ответственный за пожарную безопасность, были отстранены от должностей. Такая же участь постигла главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова, а директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич уволилась по собственному желанию.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов обещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в лагере детей, а также наказать всех, кто виноват в случившемся.

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