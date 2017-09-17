«Наказание понесут все»: мэр Одессы пообещал найти виновных в трагической гибели детей

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в лагере детей, а также наказать всех, кто виноват в случившемся.
На встрече с родителями жертв и пострадавших Труханов заявил, что семьи погибших могут рассчитывать на 200 тысяч гривен и компенсацию всех расходов на похороны. Родные раненых получат по 100 тысяч гривен. Семьям остальных детей, отдыхавших в сгоревшем корпусе, выплатят по 20 тысяч гривен.
По словам градоначальника, многие одесские предприниматели предложили свою помощь, поэтому если детям или семьям потребуется какая-то дальнейшая реабилитация, они смогу на нее рассчитывать. Также Труханов пообещал, что расследование обстоятельств трагедии будет независимым и объективным, а все причастные к случившемуся понесут ответственность.
Геннадий Труханов, мэр Одессы: «Должны понести наказание абсолютно все».
Также мэр добавил, что не снимает ответственности и с себя, передает «Интерфакс».
Пожар в лагере «Виктория» произошел в пятницу поздно вечером. Пламя полностью уничтожило двухэтажный деревянный корпус, в котором, по уточненным данным, в момент возгорания находились 52 ребенка. Когда огонь удалось потушить, спасатели нашли обугленные останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она могла в испуге убежать. Позже стало известно об обнаруженных на пепелище останках еще одного человека, но пока неизвестно, принадлежат ли они третьей девочке. Двое детей 2006 года рождения пострадали и были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его заместитель, ответственный за пожарную безопасность, от исполнения обязанностей отстранены. Такая же участь постигла главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова, а директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич решила уволиться по собственному желанию. В связи с трагедией в Одесской области объявлен день траура.
По словам градоначальника, многие одесские предприниматели предложили свою помощь, поэтому если детям или семьям потребуется какая-то дальнейшая реабилитация, они смогу на нее рассчитывать. Также Труханов пообещал, что расследование обстоятельств трагедии будет независимым и объективным, а все причастные к случившемуся понесут ответственность.
Геннадий Труханов, мэр Одессы: «Должны понести наказание абсолютно все».
Также мэр добавил, что не снимает ответственности и с себя, передает «Интерфакс».
Пожар в лагере «Виктория» произошел в пятницу поздно вечером. Пламя полностью уничтожило двухэтажный деревянный корпус, в котором, по уточненным данным, в момент возгорания находились 52 ребенка. Когда огонь удалось потушить, спасатели нашли обугленные останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она могла в испуге убежать. Позже стало известно об обнаруженных на пепелище останках еще одного человека, но пока неизвестно, принадлежат ли они третьей девочке. Двое детей 2006 года рождения пострадали и были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его заместитель, ответственный за пожарную безопасность, от исполнения обязанностей отстранены. Такая же участь постигла главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова, а директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич решила уволиться по собственному желанию. В связи с трагедией в Одесской области объявлен день траура.
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