Своя игра
Недоступно в Вашей стране
Своя игра 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.09, 15:18

    «Наказание понесут все»: мэр Одессы пообещал найти виновных в трагической гибели детей

    комментировать
    • Фото: ТЕХНО-БАНЯ / youtube.com
    «Наказание понесут все»: мэр Одессы пообещал найти виновных в трагической гибели детей

    «Наказание понесут все»: мэр Одессы пообещал найти виновных в трагической гибели детей

    «Наказание понесут все»: мэр Одессы пообещал найти виновных в трагической гибели детей
  • Фото: ТЕХНО-БАНЯ / youtube.com

    • Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в лагере детей, а также наказать всех, кто виноват в случившемся.

    На встрече с родителями жертв и пострадавших Труханов заявил, что семьи погибших могут рассчитывать на 200 тысяч гривен и компенсацию всех расходов на похороны. Родные раненых получат по 100 тысяч гривен. Семьям остальных детей, отдыхавших в сгоревшем корпусе, выплатят по 20 тысяч гривен.

    По словам градоначальника, многие одесские предприниматели предложили свою помощь, поэтому если детям или семьям потребуется какая-то дальнейшая реабилитация, они смогу на нее рассчитывать. Также Труханов пообещал, что расследование обстоятельств трагедии будет независимым и объективным, а все причастные к случившемуся понесут ответственность.

    Геннадий Труханов, мэр Одессы: «Должны понести наказание абсолютно все».

    Также мэр добавил, что не снимает ответственности и с себя, передает «Интерфакс».

    Пожар в лагере «Виктория» произошел в пятницу поздно вечером. Пламя полностью уничтожило двухэтажный деревянный корпус, в котором, по уточненным данным, в момент возгорания находились 52 ребенка. Когда огонь удалось потушить, спасатели нашли обугленные останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она могла в испуге убежать. Позже стало известно об обнаруженных на пепелище останках еще одного человека, но пока неизвестно, принадлежат ли они третьей девочке. Двое детей 2006 года рождения пострадали и были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    смотретьОдесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям
    Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям
    Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его заместитель, ответственный за пожарную безопасность, от исполнения обязанностей отстранены. Такая же участь постигла главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова, а директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич решила уволиться по собственному желанию. В связи с трагедией в Одесской области объявлен день траура.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru