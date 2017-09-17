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  • 17.09, 09:14
    Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям. Одесса, Украина, беспорядки, дети и подростки, митинги и протесты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОдесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям

    Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям

    1 комментарий
    • Фото: odpublic.net
    Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям

    Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям

    Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям
    • Фото: odpublic.net

      • Всю минувшую ночь в Одессе продолжались столкновения протестующих со сторонниками городских властей и полицией.

      Накануне к зданию горсовета пришли родители детей из сгоревшего лагеря «Виктория». Они требовали объяснить, кто виноват в гибели трех девочек и почему в корпусах, которые открыли с большой помпой всего год назад, не сработала пожарная сигнализация, а в гидранте и пожарном водоеме не было воды.

      К митингующим присоединились радикалы. Всего собрались несколько сотен человек. Когда чиновники отказались выходить, участники акции попытались выломать двери. Полицейские оттеснили толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, но участники акции отказались уходить и разбили палатки. Когда их попытались снести сторонники мэра, завязалась потасовка.

      смотретьРодители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
      Родители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
      Пожар в спортивном лагере «Виктория» вспыхнул в ночь на субботу. Жертвами трагедии стали трое детей, несколько пострадали. К месту ЧП весь минувший день несли цветы и мягкие игрушки. Сегодня в Одесской области объявлен траур по погибшим.

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