Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям

Всю минувшую ночь в Одессе продолжались столкновения протестующих со сторонниками городских властей и полицией.
Накануне к зданию горсовета пришли родители детей из сгоревшего лагеря «Виктория». Они требовали объяснить, кто виноват в гибели трех девочек и почему в корпусах, которые открыли с большой помпой всего год назад, не сработала пожарная сигнализация, а в гидранте и пожарном водоеме не было воды.
К митингующим присоединились радикалы. Всего собрались несколько сотен человек. Когда чиновники отказались выходить, участники акции попытались выломать двери. Полицейские оттеснили толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, но участники акции отказались уходить и разбили палатки. Когда их попытались снести сторонники мэра, завязалась потасовка.
Пожар в спортивном лагере «Виктория» вспыхнул в ночь на субботу. Жертвами трагедии стали трое детей, несколько пострадали. К месту ЧП весь минувший день несли цветы и мягкие игрушки. Сегодня в Одесской области объявлен траур по погибшим.
К митингующим присоединились радикалы. Всего собрались несколько сотен человек. Когда чиновники отказались выходить, участники акции попытались выломать двери. Полицейские оттеснили толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, но участники акции отказались уходить и разбили палатки. Когда их попытались снести сторонники мэра, завязалась потасовка.
Пожар в спортивном лагере «Виктория» вспыхнул в ночь на субботу. Жертвами трагедии стали трое детей, несколько пострадали. К месту ЧП весь минувший день несли цветы и мягкие игрушки. Сегодня в Одесской области объявлен траур по погибшим.
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