Протестующие развернули палатки у мэрии Одессы

Родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере «Виктория», и активисты установили палатки у мэрии Одессы.
Стражи порядка попытались убрать палатки, из-за чего вспыхнула драка, передает РИА Новости.
Митинг у здания горсовета в Одессе устроили родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере «Виктория». Они требовали разговора с мэром Геннадием Трухановым и его заместителем Зинаидой Цвиринько.
Митингующие также несколько раз попытались взять здание штурмом. Полиция применила для разгона слезоточивый газ.
В ночь на субботу в детском лагере «Виктория» произошел пожар. Погибли трое детей, несколько пострадали. В лагере были выявлены серьезные нарушения правил противопожарной безопасности. Расследование ведется.
Митинг у здания горсовета в Одессе устроили родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере «Виктория». Они требовали разговора с мэром Геннадием Трухановым и его заместителем Зинаидой Цвиринько.
Митингующие также несколько раз попытались взять здание штурмом. Полиция применила для разгона слезоточивый газ.
В ночь на субботу в детском лагере «Виктория» произошел пожар. Погибли трое детей, несколько пострадали. В лагере были выявлены серьезные нарушения правил противопожарной безопасности. Расследование ведется.
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