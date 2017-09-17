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  • 17.09, 01:41

    Протестующие развернули палатки у мэрии Одессы

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    • Фото: odpublic.net
    Протестующие развернули палатки у мэрии Одессы

    Протестующие развернули палатки у мэрии Одессы

    Протестующие развернули палатки у мэрии Одессы
  • Фото: odpublic.net

    • Родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере «Виктория», и активисты установили палатки у мэрии Одессы.

    Стражи порядка попытались убрать палатки, из-за чего вспыхнула драка, передает РИА Новости.

    Митинг у здания горсовета в Одессе устроили родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере «Виктория». Они требовали разговора с мэром Геннадием Трухановым и его заместителем Зинаидой Цвиринько.

    смотретьРодители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
    Родители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
    Митингующие также несколько раз попытались взять здание штурмом. Полиция применила для разгона слезоточивый газ.

    В ночь на субботу в детском лагере «Виктория» произошел пожар. Погибли трое детей, несколько пострадали. В лагере были выявлены серьезные нарушения правил противопожарной безопасности. Расследование ведется.

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