Родители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета

После пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе, где погибли трое детей, возле здания горсовета устроили митинг, который перерос в беспорядки.
Родители детей, отдыхавших в лагере, где выгорел целый корпус, вместе с общественными активистами пришли к зданию мэрии Одессы. На митинг, по данным местного издания «Думская», собрались около 200 человек. Они потребовали, чтобы к ним вышли мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько.
Некоторые активисты оказались настроены решительно: они принесли с собой шины. Вскоре акция переросла в штурм здания горсовета. Часть агрессивно настроенных участников митинга попыталась выбить двери и прорваться внутрь.
Полиция после очередной попытки прорыва применила против разбушевавшейся толпы слезоточивый газ и оттеснила активистов. В какой-то момент взорвалась светошумовая граната, после этого вспыхнула драка. Разнять дерущихся удалось бойцам нацгвардии. Собравшиеся отступили, но осада у горсовета продолжается. Ситуация остается напряженной.
Руководитель ГУ нацполиции Одесской области Дмитрий Головин пообещал комитету родителей организовать встречу с губернатором в воскресенье, 17 сентября.
Напомним, пожар начался в деревянном корпусе в лагере «Виктория» накануне поздно вечером. В тот момент внутри находились 42 ребенка. Большинство из них выбралось из горящего здания, но без жертв не обошлось — погибли три девочки, еще двоих детей госпитализировали. В Одессе объявлен траур.
Некоторые активисты оказались настроены решительно: они принесли с собой шины. Вскоре акция переросла в штурм здания горсовета. Часть агрессивно настроенных участников митинга попыталась выбить двери и прорваться внутрь.
Полиция после очередной попытки прорыва применила против разбушевавшейся толпы слезоточивый газ и оттеснила активистов. В какой-то момент взорвалась светошумовая граната, после этого вспыхнула драка. Разнять дерущихся удалось бойцам нацгвардии. Собравшиеся отступили, но осада у горсовета продолжается. Ситуация остается напряженной.
Руководитель ГУ нацполиции Одесской области Дмитрий Головин пообещал комитету родителей организовать встречу с губернатором в воскресенье, 17 сентября.
Напомним, пожар начался в деревянном корпусе в лагере «Виктория» накануне поздно вечером. В тот момент внутри находились 42 ребенка. Большинство из них выбралось из горящего здания, но без жертв не обошлось — погибли три девочки, еще двоих детей госпитализировали. В Одессе объявлен траур.
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