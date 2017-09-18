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  • 18.09, 08:00
    В Великобритании уровень террористической угрозы снизили с критического до серьезного. Великобритания, Лондон, задержание, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великобритании уровень террористической угрозы снизили с критического до серьезного

    В Великобритании уровень террористической угрозы снизили с критического до серьезного

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    В Великобритании уровень террористической угрозы снизили с критического до серьезного

    В Великобритании уровень террористической угрозы снизили с критического до серьезного

    В Великобритании уровень террористической угрозы снизили с критического до серьезного
    • Фото: Associated Press © 2017, Andrew Milligan

      • Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве понижен на одну ступень — с наивысшего до предпоследнего. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

      По словам главы ведомства, после атаки на станции метро в минувшую пятницу полиция добилась существенного прогресса в операции. Исходя из этого было решено понизить уровень с критического до серьезного. Это означает, что атака весьма вероятна и жителям страны надо сохранять бдительность.

      Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции «Парсонс грин» прогремел в пятницу в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). По данным полиции, бомба сработала не полностью. В результате атаки пострадали 30 человек, многие получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей.

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      Британские правоохранители задержали двух человек — 18-летнего и 21-летнего юношей. В юго-западных пригородах Лондона, где живут подозреваемые, проводятся обыски.

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