Задержан подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

Британская полиция задержала
18-летнего молодого человека в рамках расследования дела о пятничном теракте в метро Лондона.
Как сообщает Sky News, подозреваемого задержали в портовом районе города Дувр. В полиции арест назвали «важным», отметив при этом, что расследование уголовного дела продолжается.
Теракт в метро Лондона произошел в пятницу утром. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Полноценного взрыва не произошло, поэтому жертв удалось избежать. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 29 человек.
Позже полиция установила личность предполагаемого террориста благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Теракт в метро Лондона произошел в пятницу утром. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Полноценного взрыва не произошло, поэтому жертв удалось избежать. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 29 человек.
Позже полиция установила личность предполагаемого террориста благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
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