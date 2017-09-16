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  • 16.09, 13:35

    Задержан подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

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    • Фото: Reuters © 2017, Luke MacGregor
    Задержан подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

    Задержан подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

    Задержан подозреваемый по делу о теракте в Лондоне
  • Фото: Reuters © 2017, Luke MacGregor

    • Британская полиция задержала 18-летнего молодого человека в рамках расследования дела о пятничном теракте в метро Лондона.

    Как сообщает Sky News, подозреваемого задержали в портовом районе города Дувр. В полиции арест назвали «важным», отметив при этом, что расследование уголовного дела продолжается.

    Теракт в метро Лондона произошел в пятницу утром. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Полноценного взрыва не произошло, поэтому жертв удалось избежать. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 29 человек.

    смотретьУровень террористической угрозы в Британии повышен до критического
    Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического
    Позже полиция установила личность предполагаемого террориста благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

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