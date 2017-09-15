Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 23:56

    Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Luke MacGregor
    Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического

    Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического

    Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического
  • Фото: Reuters © 2017, Luke MacGregor

    • Уровень террористической угрозы в Великобритании после теракта в Лондоне поднят с серьезного до наивысшего — критического, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

    Критический уровень — максимально возможный, он означает, что новый теракт может произойти в любой момент. До наивысшего уровень террористической угрозы повышен во второй раз за полгода, отмечает РИА Новости.

    В пятницу в вагоне на станции метро «Парсонс грин» в Лондоне произошел взрыв, пострадали не менее 29 человек. В полиции Лондона квалифицировали ЧП как теракт. Выяснилось, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ группировка ИГ.

    смотреть«Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    «Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    Тереза Мэй обсудила теракт в Лондоне с президентом США Дональдом Трампом. Он пообещал продолжить тесное сотрудничество с Великобританией для предотвращения атак, «нацеленных на невинных граждан», во всем мире и противостояния терроризму, сообщили в Белом доме. Также американский лидер принес свои соболезнования пострадавшим.

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