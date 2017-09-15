СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Ответственность за атаку в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Как сообщает сайт газеты «Известия», в закрытой группе в социальной сети утверждается, что теракт в метро был всего лишь разминкой перед массированной атакой, которая «потрясет Лондон».
В комментариях радикалы восхваляют подложившего бомбу боевика, а также высмеивают жителей Лондона, которые скоро будут бояться «даже звуков лопающегося шарика».
Ранее сообщалось, что неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне лондонского метро утром в пятницу. Полноценного взрыва не произошло, поэтому жертв удалось избежать. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 18 человек. Их госпитализировали.
Подозреваемый скрылся с места преступления. По данным СМИ, его личность установлена, в этом правоохранителям помогли записи с камер видеонаблюдения.
В комментариях радикалы восхваляют подложившего бомбу боевика, а также высмеивают жителей Лондона, которые скоро будут бояться «даже звуков лопающегося шарика».
Ранее сообщалось, что неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне лондонского метро утром в пятницу. Полноценного взрыва не произошло, поэтому жертв удалось избежать. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 18 человек. Их госпитализировали.
Подозреваемый скрылся с места преступления. По данным СМИ, его личность установлена, в этом правоохранителям помогли записи с камер видеонаблюдения.
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