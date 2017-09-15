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  • 15.09, 19:24

    СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

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    СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

    СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

    СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
  • Фото: Associated Press © 2017, Kirsty Wigglesworth

    • Ответственность за атаку в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

    Как сообщает сайт газеты «Известия», в закрытой группе в социальной сети утверждается, что теракт в метро был всего лишь разминкой перед массированной атакой, которая «потрясет Лондон».

    В комментариях радикалы восхваляют подложившего бомбу боевика, а также высмеивают жителей Лондона, которые скоро будут бояться «даже звуков лопающегося шарика».

    Ранее сообщалось, что неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне лондонского метро утром в пятницу. Полноценного взрыва не произошло, поэтому жертв удалось избежать. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 18 человек. Их госпитализировали.

    смотреть«Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    «Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    Подозреваемый скрылся с места преступления. По данным СМИ, его личность установлена, в этом правоохранителям помогли записи с камер видеонаблюдения.

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