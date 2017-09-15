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  • 15.09, 17:52

    СМИ: установлена личность предполагаемого террориста из лондонского метро

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    СМИ: установлена личность предполагаемого террориста из лондонского метро

    СМИ: установлена личность предполагаемого террориста из лондонского метро

    СМИ: установлена личность предполагаемого террориста из лондонского метро
  • Фото: Associated Press © 2017, Dominic Lipinski

    • Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что удалось вычислить предполагаемого террориста из лондонской подземки.

    По данным телеканала, личность подозреваемого в причастности к теракту установлена. Вычислить предполагаемого террориста удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения.

    смотреть«Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    «Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    При взрыве в вагоне лондонского метро пострадали почти два десятка человек. Обошлось без жертв, но 18 человек доставлены в больницы. Самодельная бомба сдетонировала не полностью, поэтому взрыв был небольшой мощности.

    Теракт на станции «Парсонс Грин» произошел утром в час пик. Бомба сработала, когда поезд двигался по наземным путям. Установлено, что устройство находилось в белом ведре, которое террорист положил в мешок. Ему удалось скрыться с места преступления.

    Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

    Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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