СМИ: установлена личность предполагаемого террориста из лондонского метро

Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что удалось вычислить предполагаемого террориста из лондонской подземки.
По данным телеканала, личность подозреваемого в причастности к теракту установлена. Вычислить предполагаемого террориста удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения.
При взрыве в вагоне лондонского метро пострадали почти два десятка человек. Обошлось без жертв, но 18 человек доставлены в больницы. Самодельная бомба сдетонировала не полностью, поэтому взрыв был небольшой мощности.
Теракт на станции «Парсонс Грин» произошел утром в час пик. Бомба сработала, когда поезд двигался по наземным путям. Установлено, что устройство находилось в белом ведре, которое террорист положил в мешок. Ему удалось скрыться с места преступления.
При взрыве в вагоне лондонского метро пострадали почти два десятка человек. Обошлось без жертв, но 18 человек доставлены в больницы. Самодельная бомба сдетонировала не полностью, поэтому взрыв был небольшой мощности.
Теракт на станции «Парсонс Грин» произошел утром в час пик. Бомба сработала, когда поезд двигался по наземным путям. Установлено, что устройство находилось в белом ведре, которое террорист положил в мешок. Ему удалось скрыться с места преступления.
Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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