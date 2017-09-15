«Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро

Утром Лондон сотряс новый теракт — уже четвертый за полгода. Взрыв случился в вагоне метро в час пик. Почти два десятка человек пострадали. Самодельное устройство сработало не в полную силу, иначе жертв было бы не избежать.
Восемнадцать человек, включая детей, которые ехали на метро в школу, ранены. Самодельная бомба в ведре была спрятана в большой сумке-холодильнике. В утренней толпе никто не обратил внимания на человека с большим полиэтиленовым пакетом из супермаркета. На бомбе был установлен таймер. К счастью, террорист оказался никудышным бомбистом — его домашняя заготовка наделала много шуму, дыму, криков, ожогов, но все могло бы быть гораздо хуже. Из вагона метро ему удалось сбежать.
Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда: «Расследованием занимается контртеррористическое командование лондонской полиции. Сейчас сотни детективов просматривают кадры с камер видеонаблюдения, собирают улики на месте происшествия и опрашивают очевидцев. Нам помогают коллеги из MI5».
Очевидцы говорят о звуке взрыва и о загоревшемся огненном шаре под ногами. Поезд в это время шел по земле, еще не опустился в тоннель, поэтому и задымление оказалось несмертельным.
Когда двери вагона открылись на ближайшей станции — «Парсонс Грин», — люди бросились в панике наружу, некоторые из них — с обгоревшими лицами, одеждой и волосами. К счастью, выбраться из вагона удалось всем. Скорая помощь и полиция прибыли на место происшествия через пять минут.
В ведро помещалось около 10 килограммов взрывчатки. Очевидно, что, если бы террорист собрал бомбу по всем правилам, убиты были бы все, кто стоял рядом. А в вагон в час пик может набиться до 70 человек. Но, к счастью, взрывчатка, обмотанная новогодними гирляндами в качестве электропроводки, загорелась, как бенгальский огонь.
Пассажиры рассказывают, как бежали к выходу, сбивая друг друга с ног. Кто-то видел в толпе человека с ножом.
Очевидица: «Я услышала громкий хлопок с левой стороны, обернулась и увидела огненный шар. Люди начали кричать и плакать. Я бросилась к двери, она была открыта. Все вокруг были в панике, разбегались и толкали друг друга. Я упала, меня чуть не затоптали. Это был хаос».
Очевидец: «Я только заходил на станцию, как вдруг мне навстречу побежали люди. Много людей в панике, шокированные, они кричали, что произошел взрыв, что там пожар. Я сразу же вышел со станции».
Хаос был приостановлен, как только людям удалось выбраться с платформы метро. Полицейские обыскали вагоны, второй бомбы не нашли, как и самого террориста. Место происшествия оцеплено. В благополучном жилом районе Лондона выставлен полицейский кордон длиной в несколько сотен метров. Пострадавшие от ожогов, а также во время давки пассажиры доставлены в больницы Лондона.
Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда: «Расследованием занимается контртеррористическое командование лондонской полиции. Сейчас сотни детективов просматривают кадры с камер видеонаблюдения, собирают улики на месте происшествия и опрашивают очевидцев. Нам помогают коллеги из MI5».
Очевидцы говорят о звуке взрыва и о загоревшемся огненном шаре под ногами. Поезд в это время шел по земле, еще не опустился в тоннель, поэтому и задымление оказалось несмертельным.
Когда двери вагона открылись на ближайшей станции — «Парсонс Грин», — люди бросились в панике наружу, некоторые из них — с обгоревшими лицами, одеждой и волосами. К счастью, выбраться из вагона удалось всем. Скорая помощь и полиция прибыли на место происшествия через пять минут.
В ведро помещалось около 10 килограммов взрывчатки. Очевидно, что, если бы террорист собрал бомбу по всем правилам, убиты были бы все, кто стоял рядом. А в вагон в час пик может набиться до 70 человек. Но, к счастью, взрывчатка, обмотанная новогодними гирляндами в качестве электропроводки, загорелась, как бенгальский огонь.
Пассажиры рассказывают, как бежали к выходу, сбивая друг друга с ног. Кто-то видел в толпе человека с ножом.
Очевидица: «Я услышала громкий хлопок с левой стороны, обернулась и увидела огненный шар. Люди начали кричать и плакать. Я бросилась к двери, она была открыта. Все вокруг были в панике, разбегались и толкали друг друга. Я упала, меня чуть не затоптали. Это был хаос».
Очевидец: «Я только заходил на станцию, как вдруг мне навстречу побежали люди. Много людей в панике, шокированные, они кричали, что произошел взрыв, что там пожар. Я сразу же вышел со станции».
Хаос был приостановлен, как только людям удалось выбраться с платформы метро. Полицейские обыскали вагоны, второй бомбы не нашли, как и самого террориста. Место происшествия оцеплено. В благополучном жилом районе Лондона выставлен полицейский кордон длиной в несколько сотен метров. Пострадавшие от ожогов, а также во время давки пассажиры доставлены в больницы Лондона.
Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
Комментарии