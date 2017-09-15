Появилось видео с места взрыва в метро Лондона

Опубликовано видео из лондонской подземки. На кадрах запечатлено горящее ведро с пакетом в вагоне, где произошел взрыв.
Появилось видео, сделанное на станции «Парсонс Грин». На записи виден вагон, где случился взрыв. Внутри у дверей стоит белое ведро, рядом лежит мешок с горящим куском ткани.
В общей сложности, по последним данным, в подземке Лондона при взрыве и давке пострадали около 20 человек. Очевидцы утверждают, что взрыв был небольшой мощности. Но несколько человек получили ожоги лица и рук. Появились фотографии пассажира, который при взрыве лишился части волос на голове.
На месте ЧП работают пожарные, медики и сотрудники полиции. Взрыв, по словам пассажиров, прогремел в час пик.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию из Лондона.
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В общей сложности, по последним данным, в подземке Лондона при взрыве и давке пострадали около 20 человек. Очевидцы утверждают, что взрыв был небольшой мощности. Но несколько человек получили ожоги лица и рук. Появились фотографии пассажира, который при взрыве лишился части волос на голове.
На месте ЧП работают пожарные, медики и сотрудники полиции. Взрыв, по словам пассажиров, прогремел в час пик.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию из Лондона.
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Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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