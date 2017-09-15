Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
Взрыв в лондонском метро
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 13:20
    Появилось видео с места взрыва в метро Лондона. Лондон, взрывы, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео с места взрыва в метро Лондона

    Появилось видео с места взрыва в метро Лондона

    комментировать
    Появилось видео с места взрыва в метро Лондона

    Появилось видео с места взрыва в метро Лондона

    Появилось видео с места взрыва в метро Лондона

      Опубликовано видео из лондонской подземки. На кадрах запечатлено горящее ведро с пакетом в вагоне, где произошел взрыв.

      Появилось видео, сделанное на станции «Парсонс Грин». На записи виден вагон, где случился взрыв. Внутри у дверей стоит белое ведро, рядом лежит мешок с горящим куском ткани.

      В общей сложности, по последним данным, в подземке Лондона при взрыве и давке пострадали около 20 человек. Очевидцы утверждают, что взрыв был небольшой мощности. Но несколько человек получили ожоги лица и рук. Появились фотографии пассажира, который при взрыве лишился части волос на голове.

      смотретьВ лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка
      В лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка
      На месте ЧП работают пожарные, медики и сотрудники полиции. Взрыв, по словам пассажиров, прогремел в час пик.

      НТВ.Ru ведет прямую трансляцию из Лондона.

      show-text=«true»>

      Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

      Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

      Новости по теме

      Террористическая угроза в Европе

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru