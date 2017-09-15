Скорые прибыли на место взрыва в лондонском метро

Машины скорой помощи прибыли к станции «Парсонс Грин», где в результате небольшого взрыва пострадали несколько человек.
Врачи прибыли на место ЧП в британской столице. К метро прибыли машины скорой помощи, передает РИА Новости. Полиция уже подтвердила, что на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв.
По словам очевидцев, несколько человек получили ожоги лица при взрыве пакета в поезде. Вагону нанесен незначительный ущерб. Движение на линии метро, где произошло ЧП, прервано. Полиция ведет расследования случившегося.
Между тем была опубликована фотография горящего пакета, который, предположительно, взорвался в метро. На снимке пакет стоит возле дверей вагона рядом с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.
По словам очевидцев, несколько человек получили ожоги лица при взрыве пакета в поезде. Вагону нанесен незначительный ущерб. Движение на линии метро, где произошло ЧП, прервано. Полиция ведет расследования случившегося.
Между тем была опубликована фотография горящего пакета, который, предположительно, взорвался в метро. На снимке пакет стоит возле дверей вагона рядом с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.
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