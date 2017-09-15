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  • 15.09, 11:49
    Скорые прибыли на место взрыва в лондонском метро. взрывы, Лондон, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкорые прибыли на место взрыва в лондонском метро

    Скорые прибыли на место взрыва в лондонском метро

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    • Фото: @A_Littlefield /twitter.com
    Скорые прибыли на место взрыва в лондонском метро

    Скорые прибыли на место взрыва в лондонском метро

    Скорые прибыли на место взрыва в лондонском метро
    • Фото: @A_Littlefield /twitter.com

      • Машины скорой помощи прибыли к станции «Парсонс Грин», где в результате небольшого взрыва пострадали несколько человек.

      Врачи прибыли на место ЧП в британской столице. К метро прибыли машины скорой помощи, передает РИА Новости. Полиция уже подтвердила, что на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв.

      По словам очевидцев, несколько человек получили ожоги лица при взрыве пакета в поезде. Вагону нанесен незначительный ущерб. Движение на линии метро, где произошло ЧП, прервано. Полиция ведет расследования случившегося.

      смотретьВ Лондоне произошел взрыв в метро: есть пострадавшие
      В Лондоне произошел взрыв в метро: есть пострадавшие
      Между тем была опубликована фотография горящего пакета, который, предположительно, взорвался в метро. На снимке пакет стоит возле дверей вагона рядом с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

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