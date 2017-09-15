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Взрыв в лондонском метро
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  • 15.09, 13:21
    В лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка. Лондон, взрывы, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка

    В лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка

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    • Фото: @EmmaStevie1 /twitter.com
    В лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка

    В лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка

    В лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка
    • Фото: @EmmaStevie1 /twitter.com

      • Очевидцы взрыва на станции «Парсонс Грин» сообщили, что после взрыва в вагоне в подземке вспыхнула паника, а затем началась давка: пассажиры пытались как можно быстрее выбраться на улицу.

      Несколько пассажиров пострадали в давке, которая началась после взрыва в вагоне метро, передает Reuters.

      Пассажир по имени Ричард Айлмер-Холл, который в момент ЧП находился на «Парсонс Грин», рассказал, что станция была полностью заполнена. Взрыв произошел в час пик. По его словам, люди начали толкаться и ругаться. После давки он видел пострадавшую женщину, которой врачи оказывали помощь, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

      смотретьСкорые прибыли на место взрыва в лондонском метро
      Скорые прибыли на место взрыва в лондонском метро
      Очевидцы утверждают, что взрыв был небольшой мощности. Точное количество пострадавших в результате случившегося в метро, пока неизвестно. Предположительно, их около 20. На место прибыли пожарные расчеты, скорая помощь и вооруженные полицейские.

      В Сети появилась фотография одного из пострадавших при взрыве. Мужчина получил ожог головы и лишился части волос.




      «Парсонс Грин» находится на западе британской столицы, в районе Фулхэм.

      НТВ.Ru ведет трансляцию из Лондона, где произошел взрыв, в результате которого, предположительно, пострадали около 20 человек.

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      Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

      Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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