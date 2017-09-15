В лондонском метро после взрыва вспыхнула паника и началась давка

Очевидцы взрыва на станции «Парсонс Грин» сообщили, что после взрыва в вагоне в подземке вспыхнула паника, а затем началась давка: пассажиры пытались как можно быстрее выбраться на улицу.
Несколько пассажиров пострадали в давке, которая началась после взрыва в вагоне метро, передает Reuters.
Пассажир по имени Ричард Айлмер-Холл, который в момент ЧП находился на «Парсонс Грин», рассказал, что станция была полностью заполнена. Взрыв произошел в час пик. По его словам, люди начали толкаться и ругаться. После давки он видел пострадавшую женщину, которой врачи оказывали помощь, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Очевидцы утверждают, что взрыв был небольшой мощности. Точное количество пострадавших в результате случившегося в метро, пока неизвестно. Предположительно, их около 20. На место прибыли пожарные расчеты, скорая помощь и вооруженные полицейские.
В Сети появилась фотография одного из пострадавших при взрыве. Мужчина получил ожог головы и лишился части волос.
«Парсонс Грин» находится на западе британской столицы, в районе Фулхэм.
НТВ.Ru ведет трансляцию из Лондона, где произошел взрыв, в результате которого, предположительно, пострадали около 20 человек.
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Пассажир по имени Ричард Айлмер-Холл, который в момент ЧП находился на «Парсонс Грин», рассказал, что станция была полностью заполнена. Взрыв произошел в час пик. По его словам, люди начали толкаться и ругаться. После давки он видел пострадавшую женщину, которой врачи оказывали помощь, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Очевидцы утверждают, что взрыв был небольшой мощности. Точное количество пострадавших в результате случившегося в метро, пока неизвестно. Предположительно, их около 20. На место прибыли пожарные расчеты, скорая помощь и вооруженные полицейские.
В Сети появилась фотография одного из пострадавших при взрыве. Мужчина получил ожог головы и лишился части волос.
Chard head from the fireball at #ParsonsGreen pic.twitter.com/9yohdYuHBj— Peter Crowley (@cupid5tunt) 15 сентября 2017 г.
«Парсонс Грин» находится на западе британской столицы, в районе Фулхэм.
НТВ.Ru ведет трансляцию из Лондона, где произошел взрыв, в результате которого, предположительно, пострадали около 20 человек.
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Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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