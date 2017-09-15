После теракта в метро Лондона госпитализированы 18 пострадавших

В лондонской службе скорой помощи сообщили, что в больницы после взрыва на станции «Парсонс Грин» были доставлены 18 человек.
По данным медиков, никто из пассажиров серьезно не пострадал, передает ТАСС. Тем не менее в больницы были доставлены почти два десятка человек.
Между тем местные СМИ со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщают, что взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда, сдетонировало не полностью.
Взрыв произошел в 8:20, когда люди ехали на работу. В метро возникла паника и давка. Между тем сообщается, что полицейские обнаружили на станции вторую бомбу. Правоохранители обезвреживают ее.
ЧП на «Парсонс Грин» власти объявили терактом. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
Между тем местные СМИ со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщают, что взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда, сдетонировало не полностью.
Взрыв произошел в 8:20, когда люди ехали на работу. В метро возникла паника и давка. Между тем сообщается, что полицейские обнаружили на станции вторую бомбу. Правоохранители обезвреживают ее.
ЧП на «Парсонс Грин» власти объявили терактом. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.
Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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