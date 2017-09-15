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  • 15.09, 14:51

    После теракта в метро Лондона госпитализированы 18 пострадавших

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    После теракта в метро Лондона госпитализированы 18 пострадавших

    После теракта в метро Лондона госпитализированы 18 пострадавших

    После теракта в метро Лондона госпитализированы 18 пострадавших
  • Фото: Associated Press © 2017, Frank Augstein

    • В лондонской службе скорой помощи сообщили, что в больницы после взрыва на станции «Парсонс Грин» были доставлены 18 человек.

    По данным медиков, никто из пассажиров серьезно не пострадал, передает ТАСС. Тем не менее в больницы были доставлены почти два десятка человек.

    Между тем местные СМИ со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщают, что взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда, сдетонировало не полностью.

    смотретьСМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство
    СМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство
    Взрыв произошел в 8:20, когда люди ехали на работу. В метро возникла паника и давка. Между тем сообщается, что полицейские обнаружили на станции вторую бомбу. Правоохранители обезвреживают ее.

    ЧП на «Парсонс Грин» власти объявили терактом. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

    Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.


    Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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