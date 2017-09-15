Полиция назвала взрыв в лондонском метро терактом

В результате взрыва в вагоне и паники, которая вызвала давку, в лондонской подземке пострадали около 20 человек.
Полиция Лондона назвала взрыв в вагоне на станции «Парсонс Грин» терактом. Ведется расследование.
Аварийные службы остаются на месте ЧП. Станция находится под охраной полиции. Стражи порядка просят жителей и гостей Лондона избегать района, где произошел взрыв. Правоохранители также призывают всех, кто обладает информацией, которая может помочь в расследовании, связаться с ними.
Взрыв в вагоне поезда на «Парсонс Грин» произошел в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). Станция закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе людей вывели из поездов, которые находились на наземном участке. В результате им пришлось идти вдоль путей, передает ТАСС.
НТВ.Ru ведет трансляцию из Лондона, где в метро при теракте пострадали около 20 человек.
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The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 сентября 2017 г.
Аварийные службы остаются на месте ЧП. Станция находится под охраной полиции. Стражи порядка просят жителей и гостей Лондона избегать района, где произошел взрыв. Правоохранители также призывают всех, кто обладает информацией, которая может помочь в расследовании, связаться с ними.
Взрыв в вагоне поезда на «Парсонс Грин» произошел в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). Станция закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе людей вывели из поездов, которые находились на наземном участке. В результате им пришлось идти вдоль путей, передает ТАСС.
НТВ.Ru ведет трансляцию из Лондона, где в метро при теракте пострадали около 20 человек.
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Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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