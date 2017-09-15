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Взрыв в лондонском метро
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  • 15.09, 13:21

    Полиция назвала взрыв в лондонском метро терактом

    1 комментарий
    • Фото: @EmmaStevie1 / twitter.com
    Полиция назвала взрыв в лондонском метро терактом

    Полиция назвала взрыв в лондонском метро терактом

    Полиция назвала взрыв в лондонском метро терактом
  • Фото: @EmmaStevie1 / twitter.com

    • В результате взрыва в вагоне и паники, которая вызвала давку, в лондонской подземке пострадали около 20 человек.

    Полиция Лондона назвала взрыв в вагоне на станции «Парсонс Грин» терактом. Ведется расследование.




    Аварийные службы остаются на месте ЧП. Станция находится под охраной полиции. Стражи порядка просят жителей и гостей Лондона избегать района, где произошел взрыв. Правоохранители также призывают всех, кто обладает информацией, которая может помочь в расследовании, связаться с ними.

    смотретьПоявилось видео с места взрыва в метро Лондона
    Появилось видео с места взрыва в метро Лондона
    Взрыв в вагоне поезда на «Парсонс Грин» произошел в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). Станция закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе людей вывели из поездов, которые находились на наземном участке. В результате им пришлось идти вдоль путей, передает ТАСС.

    НТВ.Ru ведет трансляцию из Лондона, где в метро при теракте пострадали около 20 человек.

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    Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

    Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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