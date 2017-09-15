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  • 15.09, 14:51
    СМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство. взрывы, Лондон, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство

    СМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство

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    СМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство

    СМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство

    СМИ: в лондонском метро обнаружили второе взрывное устройство

      В лондонском метро сегодня утром прогремел взрыв в поезде, который двигался по зеленой линии. Все произошло в час пик на станции «Парсонс Грин». В тот момент и в составе, и на перроне было много людей. Есть пострадавшие. В Скотленд-Ярде расценивают случившееся как теракт.

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созывает срочное заседание чрезвычайного комитета COBRA. Местные СМИ сообщают о том, что полиция «обнаружила и обезвреживает второе взрывное устройство» на той же станции.

      «Парсонс Грин» — тихий благополучный район на западе Лондона, неподалеку от футбольного стадиона «Челси». Сегодня по его главным улицам не проехать: дороги заняты пожарными и полицейскими машинами, передает корреспондент НТВ Лиза Герсон.

      Взрыв произошел в 8:20 в переполненном вагоне метро на перегоне между двумя станциями. Очевидцы описывают взрыв, яркую вспышку и горящий шар под ногами. Вагон наполнился едким дымом и отчаянными криками. Машинист продолжил движение и открыл двери вагона на ближайшей станции — «Парсонс Грин». Люди, многие — с обожженными лицами и волосами, побросав вещи, бросились к выходу. Началась свалка: пассажиры, ждавшие поезда на платформе, тоже побежали на улицу. В этой части города метро наземное, так что путь к выходу был максимально коротким, а задымление — менее опасным для жизни, чем в замкнутом подземном пространстве вестибюля.

      Скорая помощь прибыла на место происшествия через пять минут. Есть описание женщины, вынесенной на носилках с платформы, обгоревшей с ног до головы. Одни описывают тотальную панику, давку и то, как люди бежали, не разбирая дороги. Другие говорят: пассажиры помогали друг другу выбраться.

      Очевидцы описывают также горящее ведро в пакете из дешевого супермаркета. Непонятно пока, была ли взрывчатка именно в этом ведре, и если это бомба, то почему она не взорвалась, а просто загорелась.

      Лондонцы уверенно называют происшествие терактом. Пока официально высказался министр иностранных дел Борис Джонсон, призывая население соблюдать спокойствие и не мешать работать полиции.

      Борис Джонсон: «Информация, которой я владею, на данный момент ограничена, важно не спекулировать, всем нужно успокоиться и продолжать жить. Транспортная полиция занимается инцидентом, они будут обновлять информацию на своих сайтах и держать нас в курсе».

      Свидетели происшествия сообщают также о человеке с ножом, который был в этом вагоне метро. Однако информации у скорой помощи о пациентах с ножевыми ранениями нет.

      Пожар в вагоне был немедленно потушен. О человеческих жертвах сообщений нет. Только несколько раненых, паника и закрытый отрезок метро.

      НТВ.Ru ведет трансляцию из Лондона, где случился теракт.

      Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

      Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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