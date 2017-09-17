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  • 17.09, 10:46

    Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро

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    Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро

    Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро

    Полиция Лондона сообщила о задержании второго предполагаемого исполнителя пятничного теракта в лондонском метро.

    Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. Как сообщает Sky News, задержание произошло в западной части Лондона в ночь с субботы на воскресенье. Задержанному 21 год, в настоящее время он находится в полицейском участке на юге Лондона.

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    «Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    Теракт в метро Лондона произошел в пятницу в утренний час пик. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Устройство сдетонировало не полностью, поэтому при теракте никто не погиб. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 30 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

    В субботу лондонская полиция задержала первого предполагаемого исполнителя теракта. Им оказался 18-летний молодой человек. Его удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения.

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