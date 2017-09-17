Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро

Полиция Лондона сообщила о задержании второго предполагаемого исполнителя пятничного теракта в лондонском метро.
Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. Как сообщает Sky News, задержание произошло в западной части Лондона в ночь с субботы на воскресенье. Задержанному 21 год, в настоящее время он находится в полицейском участке на юге Лондона.
Теракт в метро Лондона произошел в пятницу в утренний час пик. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Устройство сдетонировало не полностью, поэтому при теракте никто не погиб. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 30 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
В субботу лондонская полиция задержала первого предполагаемого исполнителя теракта. Им оказался 18-летний молодой человек. Его удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Теракт в метро Лондона произошел в пятницу в утренний час пик. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Устройство сдетонировало не полностью, поэтому при теракте никто не погиб. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 30 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
В субботу лондонская полиция задержала первого предполагаемого исполнителя теракта. Им оказался 18-летний молодой человек. Его удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения.
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