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  • 18.09, 06:28

    Пожар в детском лагере в Одессе: девочка вывела 8 младших детей из горящего здания

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    Пожар в детском лагере в Одессе: девочка вывела 8 младших детей из горящего здания

    Пожар в детском лагере в Одессе: девочка вывела 8 младших детей из горящего здания

    Пожар в детском лагере в Одессе: девочка вывела 8 младших детей из горящего здания

    Украинские СМИ рассказывают о девочке, которая во время пожара в детском лагере «Виктория» получила сильнейшие ожоги, но вывела из горящего корпуса восьмерых детей.

    Украинские СМИ рассказывают о маленькой героине, которая во время >пожара в спортивном лагере «Виктория» в Одессе спасла жизни 8 детей, но сама оказалась в реанимации.

    Издание цитирует слова депутата горсовета Александра Иваницкого, рассказавшего, что участница хореографического ансамбля Екатерина Ной сейчас проходит лечение в больнице и идет на поправку. Девочка вывела из горящего деревянного корпуса 8 детей в возрасте от 8 до 10 лет, получив при этом ожоги тела и верхних дыхательных путей.

    смотретьОдесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям
    Одесса погрузилась в траур по погибшим в сгоревшем лагере детям
    Напомним, пожар в спортивном лагере «Виктория» вспыхнул в ночь на субботу. Погибли трое детей, еще несколько получили травмы. В воскресенье в Одессе был объявлен траур по погибшим детям. Мэр Одессы пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших, а также наказать всех, кто виновен в случившемся.

    смотретьРодители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
    Родители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
    В субботу к зданию горсовета пришли родители детей из сгоревшего лагеря «Виктория», которые требовали объяснить, кто виноват в гибели трех девочек и почему в корпусах не сработала пожарная сигнализация, а в гидранте и пожарном водоеме не было воды. К родителям детей присоединились радикалы, href=http://www.ntv.ru/novosti/1929600/>пытавшиеся штурмовать здание. Полицейские оттеснили толпу, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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