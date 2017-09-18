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  • 18.09, 01:56

    СМИ: подозреваемым в исполнении теракта в Лондоне является 18-летний беженец из Ирака

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    СМИ: подозреваемым в исполнении теракта в Лондоне является <nobr>18-летний</nobr> беженец из Ирака

    СМИ: подозреваемым в исполнении теракта в Лондоне является 18-летний беженец из Ирака

    СМИ: подозреваемым в исполнении теракта в Лондоне является <nobr>18-летний</nobr> беженец из Ирака

    Британские СМИ сообщили подробности расследования по делу о теракте в лондонском метро.

    Как пишет The Daily Telegraph, арестованный в порту Дувра 18-летний подозреваемый в причастности к теракту в лондонском метро является беженцем из Ирака. В статье говорится, что задержанный проживал в городке Санбери-он-Темз в семье пожилых приемных родителей, которые много лет занимались воспитанием усыновленных детей.

    За две недели до теракта 88-летний Рональд Джонс и его 71-летняя супруга Пенелопа сообщили в полицию, что не могут справиться с воспитанием одного из усыновленных беженцев, 18-летнего выходца из Ирака. В субботу в доме Джонсов прошли обыски.

    смотреть«Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    «Это был хаос»: очевидцы рассказали о взрыве в лондонском метро
    Напомним, тракт в метро Лондона произошел в пятницу в утренний час пик. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Устройство сработало не полностью, поэтому при теракте никто не погиб. Пострадали 30 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

    В субботу был задержан первый подозреваемый по делу о теракте в метро — 18-летний молодой человек. Полиция вычислила его благодаря камерам видеонаблюдения. В ночь на воскресенье был задержан второй подозреваемый. Известно, что ему 21 год. Ведется расследование.

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