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  • 16.09, 22:40

    Саакашвили решили не выдворять с Украины

    1 комментарий

    Саакашвили решили не выдворять с Украины

    Саакашвили решили не выдворять с Украины

    Политик Михаил Саакашвили не будет выдворен с Украины или арестован в связи с инцидентом на границе. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Юрий Луценко: «Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал».

    При этом Луценко заявил, что помогавшие Саакашвили в прорыве границы и нападавшие на пограничников подвергнутся уголовному преследованию и могут провести в тюрьме до семи лет, передает «Интерфакс».

    В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что украинские власти просто не знают, что делать с вернувшимся Саакашвили.

    Владимир Гройсман: «Я не знаю, что нужно делать в таких случаях… В том, что делать с популистами. Пусть это делает украинское общество… Мы ничего не собираемся делать специально, посвященного одной личности».

    смотреть«ЦТ» разыскало «гастролирующего» по Украине Саакашвили
    «ЦТ» разыскало «гастролирующего» по Украине Саакашвили
    В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства Петром Порошенко. После тура по Европе Саакашвили все же сумел прорваться на территорию Украины при поддержке своих сторонников. По данным СМИ, сейчас он готовится к масштабному митингу под Верховной радой, запланированному на 19 сентября. Где сейчас находится экс-президент Грузии — неизвестно. В последний раз он был замечен в центре города Черновцы со своим охранником.

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