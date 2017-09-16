Саакашвили решили не выдворять с Украины

Политик Михаил Саакашвили не будет выдворен с Украины или арестован в связи с инцидентом на границе. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Юрий Луценко: «Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал».
При этом Луценко заявил, что помогавшие Саакашвили в прорыве границы и нападавшие на пограничников подвергнутся уголовному преследованию и могут провести в тюрьме до семи лет, передает «Интерфакс».
В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что украинские власти просто не знают, что делать с вернувшимся Саакашвили.
Владимир Гройсман: «Я не знаю, что нужно делать в таких случаях… В том, что делать с популистами. Пусть это делает украинское общество… Мы ничего не собираемся делать специально, посвященного одной личности».
В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства Петром Порошенко. После тура по Европе Саакашвили все же сумел прорваться на территорию Украины при поддержке своих сторонников. По данным СМИ, сейчас он готовится к масштабному митингу под Верховной радой, запланированному на 19 сентября. Где сейчас находится экс-президент Грузии — неизвестно. В последний раз он был замечен в центре города Черновцы со своим охранником.
При этом Луценко заявил, что помогавшие Саакашвили в прорыве границы и нападавшие на пограничников подвергнутся уголовному преследованию и могут провести в тюрьме до семи лет, передает «Интерфакс».
В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что украинские власти просто не знают, что делать с вернувшимся Саакашвили.
Владимир Гройсман: «Я не знаю, что нужно делать в таких случаях… В том, что делать с популистами. Пусть это делает украинское общество… Мы ничего не собираемся делать специально, посвященного одной личности».
В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства Петром Порошенко. После тура по Европе Саакашвили все же сумел прорваться на территорию Украины при поддержке своих сторонников. По данным СМИ, сейчас он готовится к масштабному митингу под Верховной радой, запланированному на 19 сентября. Где сейчас находится экс-президент Грузии — неизвестно. В последний раз он был замечен в центре города Черновцы со своим охранником.
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