«Слишком хорошо ловит вирусы»: глава Минкомсвязи высказался о нападках на Касперского в США

Программы «Лаборатории Касперского» технически не могут ни тайно собирать информацию о пользователях, ни тайно переправлять ее каким бы то ни было правительствам. Такое заявление сделал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.
Глава Минкомсвязи пояснил: мало того, что подобные действия — самоубийство для репутации компании, так еще и любые попытки шпионажа было бы очень просто выявить, а все продукты Касперского сертифицированы спецслужбами десятков стран мира.
Кроме того, как отметил Никифоров, большинство крупных киберскандалов последних лет было связано с уязвимостями не в антивирусах, а в операционных системах.
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «Все эти операционные системы произведены в США. Это Microsoft Windows, это Google Android, это Apple iOS. Неслучайно все разоблачения, в том числе от бывших сотрудников спецслужб США, касались скрытых, недекларируемых возможностей или специальных вирусов, которые писались для этих операционных систем и способствовали незаконному доступу к информации сотен тысяч пользователей по всему миру. И здесь можно построить другую параллель. Если „Касперский“ — это сегодня один из ведущих антивирусов в мире, то, может быть, это тоже одна из проблем — может быть, слишком хорошо ловит вирусы».
Ранее на этой неделе власти США запретили госучреждениям пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского» из-за того, что она «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Сам Касперский отверг все обвинения и согласился ответить на них лично перед конгрессом США.
Кроме того, как отметил Никифоров, большинство крупных киберскандалов последних лет было связано с уязвимостями не в антивирусах, а в операционных системах.
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «Все эти операционные системы произведены в США. Это Microsoft Windows, это Google Android, это Apple iOS. Неслучайно все разоблачения, в том числе от бывших сотрудников спецслужб США, касались скрытых, недекларируемых возможностей или специальных вирусов, которые писались для этих операционных систем и способствовали незаконному доступу к информации сотен тысяч пользователей по всему миру. И здесь можно построить другую параллель. Если „Касперский“ — это сегодня один из ведущих антивирусов в мире, то, может быть, это тоже одна из проблем — может быть, слишком хорошо ловит вирусы».
Ранее на этой неделе власти США запретили госучреждениям пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского» из-за того, что она «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Сам Касперский отверг все обвинения и согласился ответить на них лично перед конгрессом США.
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