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  • 16.09, 13:35

    В ДНР ответили на слова Меркель о миротворцах

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Сергей Аверин
    В ДНР ответили на слова Меркель о миротворцах

    В ДНР ответили на слова Меркель о миротворцах

    В ДНР ответили на слова Меркель о миротворцах
  • Фото: РИА Новости, Сергей Аверин

    • Представитель ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о миротворцах в Донбассе.

    Пушилин заявил, что без согласия ДНР и ЛНР размещать силы ООН на всей территории региона было бы нецелесообразно.

    Денис Пушилин, полпред ДНР: «Для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта. В данном случае одной стороной является Украина, а другой — ДНР и ЛНР. Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен. Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада».

    Также полпред ДНР отметил, что для самопровозглашенных республик неприемлем сценарий событий в Хорватии и Югославии, передает RT.

    Денис Пушилин: «Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ».

    Ранее Меркель назвала инициативу России о миротворческой миссии «интересной». Канцлер ФРГ также отметила, что сотрудники ООН должны присутствовать на всей территории региона.

    смотретьПутин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса
    Путин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса
    Известно, что президент Владимир Путин поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Российский лидер отметил, что миротворцы должны находиться на линии разграничения «и ни на каких других территориях». А вот предложение о вводе «голубых касок» вызвало панику у украинских властей. В Киеве выдвинули целый ряд требований к независимым наблюдателям.

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