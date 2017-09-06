Эксперты объяснили панику Киева из-за предложения РФ о вводе миротворцев в Донбасс

Миротворцы в Донбассе: почему это предложение России Совбезу ООН вызвало панику у официального Киева? Будет ли означать ввод «голубых касок» по линии разграничения фактическое признание отделения народных республик от Украины?
Предложение Владимира Путина ввести в Донбасс миротворцев стало одной из самых обсуждаемых тем на Украине. Как это заявление только не комментировали в местной прессе, например: «Владимир Путин вновь перехитрил Порошенко». Что имели в виду украинские журналисты, выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Дело в том, что президент Украины Пётр Порошенко и сам прежде выступал за появление миротворцев на юго-востоке страны, а теперь вдруг на Украине говорят: мы против.
Вот Владимир Путин предлагает: «голубые каски» должны разделить конфликтующие стороны. Из Киева отвечают: нет, никого разделять не надо, а миссия ООН пусть работает на границе России и Украины. Но что ей там делать? Инициативу России поддержали в Германии и Франции. Но смогут ли европейцы использовать свое влияние на официальные власти Украины?
Предложение Москвы, похоже, оказалась для европейских политиков неожиданным, хотя переговоры об этом, как выяснилось, шли несколько месяцев. И слова российского президента восприняты, как шаг к миру на Украине. И, как следствие, как шаг к снятию санкций.
Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Разумеется, для этого необходимо, чтобы Россия организовала перемирие на Украине. Я читал, что господин Путин официально предложил то, что мы с канцлером просили у него в течение нескольких недель и месяцев: ввести миссию ООН, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Если действительно есть возможность, тогда давайте сделаем это. Нам нужно больше политики разрядки».
Возможность, впрочем, призрачная. В Киеве, подумав с полдня, выдвинули целый ряд требований к «голубым каскам». Во-первых, в них не должны появиться российские военные. Во-вторых, миротворцев не должно быть на линии разграничения, то есть там, где стреляют.
Мустафа Найем, депутат Верховной рады Украины: «Я думаю, что это блеф, что это попытки выгородится. Попытки сказать, что Россия не против. Я думаю, что Россия будет чинить препятствия отправке миротворцев на границу России и Украины».
Российский президент уже подчеркнул: весь смысл миссии ООН в том, чтобы остановить кровопролитие, разделить конфликтующие стороны. Ведь сколько не договаривались прежде о перемириях, а обстрелы не прекращаются.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций: «В реальном мирном урегулировании конфликта Порошенко сейчас не заинтересован. Судя по всему, он пытается обострить его. Порошенко прекрасно понимает, что он придет либо к федерализации, либо к сохранению прав, либо к отделению. Ни один из этих сценариев его не устраивает».
Если на юго-восток Украины миротворцы принесут, пусть хрупкий, но мир, — то Киеву придется выполнять вторую часть минских соглашений. То есть, выполнять положения закона об особом статусе Донбаса и объявлять в регионе выборы. А это уже не понравится ни радикалам, ни даже многим сторонникам самого Порошенко.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Дело в том, что президент Украины Пётр Порошенко и сам прежде выступал за появление миротворцев на юго-востоке страны, а теперь вдруг на Украине говорят: мы против.
Вот Владимир Путин предлагает: «голубые каски» должны разделить конфликтующие стороны. Из Киева отвечают: нет, никого разделять не надо, а миссия ООН пусть работает на границе России и Украины. Но что ей там делать? Инициативу России поддержали в Германии и Франции. Но смогут ли европейцы использовать свое влияние на официальные власти Украины?
Предложение Москвы, похоже, оказалась для европейских политиков неожиданным, хотя переговоры об этом, как выяснилось, шли несколько месяцев. И слова российского президента восприняты, как шаг к миру на Украине. И, как следствие, как шаг к снятию санкций.
Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Разумеется, для этого необходимо, чтобы Россия организовала перемирие на Украине. Я читал, что господин Путин официально предложил то, что мы с канцлером просили у него в течение нескольких недель и месяцев: ввести миссию ООН, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Если действительно есть возможность, тогда давайте сделаем это. Нам нужно больше политики разрядки».
Возможность, впрочем, призрачная. В Киеве, подумав с полдня, выдвинули целый ряд требований к «голубым каскам». Во-первых, в них не должны появиться российские военные. Во-вторых, миротворцев не должно быть на линии разграничения, то есть там, где стреляют.
Мустафа Найем, депутат Верховной рады Украины: «Я думаю, что это блеф, что это попытки выгородится. Попытки сказать, что Россия не против. Я думаю, что Россия будет чинить препятствия отправке миротворцев на границу России и Украины».
Российский президент уже подчеркнул: весь смысл миссии ООН в том, чтобы остановить кровопролитие, разделить конфликтующие стороны. Ведь сколько не договаривались прежде о перемириях, а обстрелы не прекращаются.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций: «В реальном мирном урегулировании конфликта Порошенко сейчас не заинтересован. Судя по всему, он пытается обострить его. Порошенко прекрасно понимает, что он придет либо к федерализации, либо к сохранению прав, либо к отделению. Ни один из этих сценариев его не устраивает».
Если на юго-восток Украины миротворцы принесут, пусть хрупкий, но мир, — то Киеву придется выполнять вторую часть минских соглашений. То есть, выполнять положения закона об особом статусе Донбаса и объявлять в регионе выборы. А это уже не понравится ни радикалам, ни даже многим сторонникам самого Порошенко.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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