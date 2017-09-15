Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 22:25
    МИД РФ призвал отказаться от давления в решении северокорейской проблемы. военные испытания, запуски ракет, МИД РФ, ООН, оружие, ракеты, санкции, Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД РФ призвал отказаться от давления в решении северокорейской проблемы

    МИД РФ призвал отказаться от давления в решении северокорейской проблемы

    1 комментарий

    МИД РФ призвал отказаться от давления в решении северокорейской проблемы

    МИД РФ призвал отказаться от давления в решении северокорейской проблемы

      Сегодня рано утром Северная Корея вновь запустила ракету. Она пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Предположительно, это была баллистическая ракета средней дальности. Характерно, что японцы под вой сирен не побежали в убежища, а продолжили свой путь на работу.

      Реакция мирового сообщества тоже уже напоминает усталость. С разных концов света политики заявляют о «глубокой обеспокоенности», но, похоже, не знают, что дальше со всем этим делать.

      Как отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин, сегодня в 22:00 по московскому времени Совбез ООН соберется для экстренных закрытых консультаций. Но санкции против КНДР ужесточили всего несколько недель назад. Очевидно, что Пхеньян это не останавливает. И тут кто-то должен прервать порочный круг, связанный с новыми запусками ракет и ужесточением санкций. Об этом сегодня говорили в российском МИД.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Необходимо остановиться и тщательно взвесить последствия своих шагов, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, поскольку она ведет к абсолютно противоположному от искомого результату».

      Подробности — в видеоматериале.

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