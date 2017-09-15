МИД РФ призвал отказаться от давления в решении северокорейской проблемы

Сегодня рано утром Северная Корея вновь запустила ракету. Она пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Предположительно, это была баллистическая ракета средней дальности. Характерно, что японцы под вой сирен не побежали в убежища, а продолжили свой путь на работу.
Реакция мирового сообщества тоже уже напоминает усталость. С разных концов света политики заявляют о «глубокой обеспокоенности», но, похоже, не знают, что дальше со всем этим делать.
Как отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин, сегодня в 22:00 по московскому времени Совбез ООН соберется для экстренных закрытых консультаций. Но санкции против КНДР ужесточили всего несколько недель назад. Очевидно, что Пхеньян это не останавливает. И тут кто-то должен прервать порочный круг, связанный с новыми запусками ракет и ужесточением санкций. Об этом сегодня говорили в российском МИД.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Необходимо остановиться и тщательно взвесить последствия своих шагов, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, поскольку она ведет к абсолютно противоположному от искомого результату».
Подробности — в видеоматериале.
Как отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин, сегодня в 22:00 по московскому времени Совбез ООН соберется для экстренных закрытых консультаций. Но санкции против КНДР ужесточили всего несколько недель назад. Очевидно, что Пхеньян это не останавливает. И тут кто-то должен прервать порочный круг, связанный с новыми запусками ракет и ужесточением санкций. Об этом сегодня говорили в российском МИД.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Необходимо остановиться и тщательно взвесить последствия своих шагов, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, поскольку она ведет к абсолютно противоположному от искомого результату».
Подробности — в видеоматериале.
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