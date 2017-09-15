США, Япония и Южная Корея требуют созвать СБ ООН из-за ракеты КНДР

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея запросили на пятницу проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском ракеты КНДР.
По данным «Интерфакса», закрытые консультации СБ ООН состоятся в пятницу во второй половине дня.
КНДР в пятницу утром осуществила очередной ракетный пуск. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Токио назвал испытания в Северной Корее «неприемлемыми и недопустимыми».
А США обратились к России и КНР с призывом предпринять «прямые действия» в отношении КНДР, дабы показать неприемлемость пусков. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает ТАСС.
КНДР в пятницу утром осуществила очередной ракетный пуск. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Токио назвал испытания в Северной Корее «неприемлемыми и недопустимыми».
А США обратились к России и КНР с призывом предпринять «прямые действия» в отношении КНДР, дабы показать неприемлемость пусков. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает ТАСС.
Комментарии