ППС
ТВ-Эфир
ППС
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 04:14

    США, Япония и Южная Корея требуют созвать СБ ООН из-за ракеты КНДР

    комментировать

    США, Япония и Южная Корея требуют созвать СБ ООН из-за ракеты КНДР

    США, Япония и Южная Корея требуют созвать СБ ООН <nobr>из-за</nobr> ракеты КНДР

    Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея запросили на пятницу проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском ракеты КНДР.

    По данным «Интерфакса», закрытые консультации СБ ООН состоятся в пятницу во второй половине дня.

    КНДР в пятницу утром осуществила очередной ракетный пуск. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Токио назвал испытания в Северной Корее «неприемлемыми и недопустимыми».

    А США обратились к России и КНР с призывом предпринять «прямые действия» в отношении КНДР, дабы показать неприемлемость пусков. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает ТАСС.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru