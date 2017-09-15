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  • 15.09, 02:43

    КНДР вновь запустила ракету в сторону Японии

    1 комментарий
    КНДР вновь запустила ракету в сторону Японии

    КНДР вновь запустила ракету в сторону Японии

    КНДР вновь запустила ракету в сторону Японии
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Стали известны подробности очередного запуска ракеты Северной Кореей.

    По оценкам южнокорейских военных, ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров. Снаряд, перелетев через территорию Японии, упал в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо, передает РИА Новости.

    Пуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. Ущерба ни на земле, ни в воздухе не нанесено, сообщил Токио. Япония заявила решительный протест в связи с действиями КНДР.

    Южная Корея в ответ на пуск в Северной Корее запустила свою баллистическую ракету «Хёнму-2» в сторону Японского моря. Она пролетела 250 километров, то есть такое же расстояние, как и до места пуска ракеты в КНДР в районе пхеньянского аэропорта Сунан.




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