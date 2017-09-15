В Кремле с интересом ожидают выхода «Матильды»

Владимир Путин пока не смотрел художественный фильм Алексея Учителя «Матильда», но в Кремле с нетерпением ждут выхода картины. Об этом заявил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Пока президент этот фильм не смотрел. Вместе с тем скоро фильм выходит в прокат, мы все его ждем, это фильм разрекламированный».
Пресс-секретарь президента добавил, что пока в графике президента не значится каких-либо встреч с творческим коллективом картины.
Задолго до выхода «Матильды» в прокат вокруг фильма разгорелся скандал. В последнее время противостояние сторонников и противников картины приобрело радикальные формы, произошло несколько поджогов, некоторые кинотеатры из соображений безопасности отказались его показывать.
Среди политиков главной противницей фильма является депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Истерия вокруг «Матильды» возмутила главу Минкульта Владимира Мединского. Он попросил главу МВД обеспечить безопасность на показах фильма. В правоохранительном ведомстве эту просьбу поддержали.
Пресс-секретарь президента добавил, что пока в графике президента не значится каких-либо встреч с творческим коллективом картины.
Задолго до выхода «Матильды» в прокат вокруг фильма разгорелся скандал. В последнее время противостояние сторонников и противников картины приобрело радикальные формы, произошло несколько поджогов, некоторые кинотеатры из соображений безопасности отказались его показывать.
Среди политиков главной противницей фильма является депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Истерия вокруг «Матильды» возмутила главу Минкульта Владимира Мединского. Он попросил главу МВД обеспечить безопасность на показах фильма. В правоохранительном ведомстве эту просьбу поддержали.
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