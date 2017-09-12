В РПЦ осудили «действия псевдорелигиозных радикалов» из-за «Матильды»

В РПЦ назвали недопустимыми действия поджигателей, протестующих против выхода фильма Алексея Учителя «Матильда».
Председатель отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал атаки «антиправовыми действиями», подчеркнув, что настоящий христианин не должен позволять себе подобные выходки.
Владимир Легойда, председатель отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ: «Совершены антиправовые действия. Мы рассчитываем, что в рамках правового поля эти люди понесут положенную ответственность. Подобные действия псевдорелигиозных радикалов недопустимы, они несовместимы с тем, как должен действовать христианин, даже если он с чем-то не согласен».
По словам Легойды, позиция Церкви по этому вопросу однозначна — любые дискуссии должны проходить в рамках правового поля. Также председатель отдела РПЦ выразил надежду на то, что те, кого принято называть православной общественностью, не имеют отношения к атакам. Нападения, по мнению Легойды, могли быть провокацией или делом рук психически неуравновешенных людей, передает «Эхо Москвы».
Напомним, накануне неизвестные сожгли две машины у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». А ранее в Петербурге кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание, где находится и студия «Рок» Учителя. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину.
Адвокат режиссера Добрынин не исключил, что за атаками могут стоять православные активисты, активно выступающие против показа фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главная же противница ленты Наталья Поклонская заявила, что ЧП у адвокатской конторы может быть провокацией сторонников картины, и отметила, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».
Владимир Легойда, председатель отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ: «Совершены антиправовые действия. Мы рассчитываем, что в рамках правового поля эти люди понесут положенную ответственность. Подобные действия псевдорелигиозных радикалов недопустимы, они несовместимы с тем, как должен действовать христианин, даже если он с чем-то не согласен».
По словам Легойды, позиция Церкви по этому вопросу однозначна — любые дискуссии должны проходить в рамках правового поля. Также председатель отдела РПЦ выразил надежду на то, что те, кого принято называть православной общественностью, не имеют отношения к атакам. Нападения, по мнению Легойды, могли быть провокацией или делом рук психически неуравновешенных людей, передает «Эхо Москвы».
Напомним, накануне неизвестные сожгли две машины у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». А ранее в Петербурге кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание, где находится и студия «Рок» Учителя. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину.
Адвокат режиссера Добрынин не исключил, что за атаками могут стоять православные активисты, активно выступающие против показа фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главная же противница ленты Наталья Поклонская заявила, что ЧП у адвокатской конторы может быть провокацией сторонников картины, и отметила, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».
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