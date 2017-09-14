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  • 14.09, 13:04

    Мединский рассказал о разговоре с Поклонской насчет «Матильды»

    1 комментарий

    Мединский рассказал о разговоре с Поклонской насчет «Матильды»

    Мединский рассказал о разговоре с Поклонской насчет «Матильды»

    Министр культуры РФ Владимир Мединский беседовал с депутатом Натальей Поклонской с целью изменить ее отношение к фильму «Матильда». Об этом он рассказал в интервью французской газете Figaro.

    Владимир Мединский: «Я говорил с депутатом Натальей Поклонской, о которой вы сказали, но эта тема, очевидно, очень близка ее сердцу. Мои попытки уговорить ее не увенчались успехом».

    Также Мединский признался, что его возмущает истерическая кампания вокруг обычного фильма, который совершенно не оскорбляет память царя.

    Владимир Мединский: «Люди, которые ее продвигают, не имеют никакого отношения к православной религии и даже к идее христианства. Мне за них стыдно».

    смотреть«Матильда» наносит ответный удар: в Думе решили выяснить, кто разжигает страсти вокруг фильма
    «Матильда» наносит ответный удар: в Думе решили выяснить, кто разжигает страсти вокруг фильма
    Скандал вокруг фильма «Матильда» в последнее время начал обретать радикальные формы. В результате объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа картины из соображений безопасности. Владимир Мединский ранее уже высказывал возмущение истерией вокруг «Матильды». При этом он призвал главу МВД обеспечить безопасность на показах этого фильма.

    Сегодня стало известно, что с Поклонской встречался режиссер «Матильды» Алексей Учитель. Фотографию встречи опубликовало агентство ТАСС. При этом никаких подробностей не приводилось.

    #Фото_дня_ТАСС
    Режиссер Алексей Учитель и депутат Государственной думы Наталья Поклонская.
    Фото: ТАСС

    Опубликовано ТАСС 14 сентября 2017 г.

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