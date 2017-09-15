Южная Корея ответила на «провокации» Севера запуском двух ракет

Две баллистические ракеты были запущены военными Южной Кореи в ответ на очередные испытания в КНДР.
Одна из ракет «Хёнма-2» пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море. Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, она упала в море вскоре после взлета. Военные анализируют причину провала.
В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что ответные пуски были произведены в тот момент, когда северокорейская ракета еще находилась в полете.
Минобороны Южной Кореи: «Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера».
Северная Корея утром в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету. Она пролетела почти 3700 километров и упала в Тихий океан к востоку от Хоккайдо. Всем жителям острова на телефоны пришли сообщения об угрозе. Об опасности объявили по телевидению и радио, а также с помощью громкоговорителей на улице. Тем не менее, силы самообороны Японии приняли решение не сбивать ракету из-за отсутствия реальной угрозы. В Токио и Сеуле в срочном порядке созвали заседание Совбеза ООН. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил полным уничтожением, сообщает ТАСС.
Мун Чжэ Ин: «В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить (Север) до такой степени, что он никогда не сможет оправиться».
В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что ответные пуски были произведены в тот момент, когда северокорейская ракета еще находилась в полете.
Минобороны Южной Кореи: «Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера».
Северная Корея утром в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету. Она пролетела почти 3700 километров и упала в Тихий океан к востоку от Хоккайдо. Всем жителям острова на телефоны пришли сообщения об угрозе. Об опасности объявили по телевидению и радио, а также с помощью громкоговорителей на улице. Тем не менее, силы самообороны Японии приняли решение не сбивать ракету из-за отсутствия реальной угрозы. В Токио и Сеуле в срочном порядке созвали заседание Совбеза ООН. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил полным уничтожением, сообщает ТАСС.
Мун Чжэ Ин: «В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить (Север) до такой степени, что он никогда не сможет оправиться».
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