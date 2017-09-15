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  • 15.09, 08:48

    Южная Корея ответила на «провокации» Севера запуском двух ракет

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    Южная Корея ответила на «провокации» Севера запуском двух ракет

    Южная Корея ответила на «провокации» Севера запуском двух ракет

    Южная Корея ответила на «провокации» Севера запуском двух ракет
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Две баллистические ракеты были запущены военными Южной Кореи в ответ на очередные испытания в КНДР.

    Одна из ракет «Хёнма-2» пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море. Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, она упала в море вскоре после взлета. Военные анализируют причину провала.

    В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что ответные пуски были произведены в тот момент, когда северокорейская ракета еще находилась в полете.

    Минобороны Южной Кореи: «Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера».

    смотретьЯпония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы
    Япония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы
    Северная Корея утром в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету. Она пролетела почти 3700 километров и упала в Тихий океан к востоку от Хоккайдо. Всем жителям острова на телефоны пришли сообщения об угрозе. Об опасности объявили по телевидению и радио, а также с помощью громкоговорителей на улице. Тем не менее, силы самообороны Японии приняли решение не сбивать ракету из-за отсутствия реальной угрозы. В Токио и Сеуле в срочном порядке созвали заседание Совбеза ООН. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил полным уничтожением, сообщает ТАСС.

    Мун Чжэ Ин: «В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить (Север) до такой степени, что он никогда не сможет оправиться».

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